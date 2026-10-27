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Effondrement à Thiès : Abdoulaye Dièye appelle au respect des procédures


Rédigé le Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:46 | Lu 135 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le président du mouvement Siggi Jotna s’est rendu sur les lieux de l’effondrement survenu le 27 octobre à Thiès. Dans une intervention diffusée sur Thièsinfo TV, il exprime sa solidarité avec les victimes et appelle à tirer les enseignements du drame.


Photomontage Thièsinfo : portrait d’archives d’Abdoulaye Dièye et image de l’immeuble effondré à Thiès le 27 octobre 2026.
Photomontage Thièsinfo : portrait d’archives d’Abdoulaye Dièye et image de l’immeuble effondré à Thiès le 27 octobre 2026.

Abdoulaye Dièye, président du mouvement Siggi Jotna, a apporté son soutien aux victimes de l’effondrement d’un immeuble en construction à Thiès. Dans son intervention recueillie sur place et diffusée sur Thièsinfo TV, il explique s’être déplacé dès qu’il a été informé du drame.

Des condoléances et un message de solidarité

Le responsable politique s’incline devant la mémoire de la personne décédée et souhaite un bon rétablissement aux blessés évacués. Il présente sa présence sur les lieux comme un devoir d’assistance et de solidarité envers les personnes touchées.

Abdoulaye Dièye indique être venu apporter sa contribution et son soutien. Pour le président de Siggi Jotna, les acteurs politiques de Thiès ont également un rôle à jouer dans l’accompagnement des populations confrontées à de tels événements.

Tirer les enseignements du drame

Au-delà du message de compassion, Abdoulaye Dièye rappelle que ce type de catastrophe s’est déjà produit. Il appelle à en tirer les enseignements et insiste sur le respect des procédures de construction.

Cette prise de parole intervient alors que les causes exactes de l’effondrement restent à établir. Son appel au respect des procédures ne constitue pas, à lui seul, une conclusion sur l’origine du sinistre ni sur d’éventuelles responsabilités.

Un mort et deux blessés dans le bilan provisoire

L’immeuble s’est effondré le mardi 27 octobre 2026 dans le quartier Sud Stade, dans la commune de Thiès-Ouest, derrière le stade Lat Dior. Le bilan provisoire communiqué par le lieutenant-colonel Mame Diène Ndiaye, commandant du Groupement d’incendie et de secours n° 2, fait état d’un mort et de deux blessés extraits des décombres, selon l’APS.

Retrouvez ci-dessous l’intervention d’Abdoulaye Dièye en wolof et en français, dans une version de trois minutes diffusée par Thièsinfo TV.

Source principale : Thièsinfo TV.

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