JOJ Dakar 2026 : la Chine remporte l’or en gymnastique masculine par équipes

La Chine a remporté la première finale de gymnastique artistique des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Lundi 9 novembre, au Centre des expositions de Diamniadio, son équipe masculine a terminé en tête avec 158,463 points, selon les résultats publiés par Olympics.com.

Lezheng Li, Lanbin Yang et Ruiyang Zhao ont devancé le Japon, médaillé d’argent avec 156,230 points. La Grande-Bretagne complète le podium avec 153,763 points. La finale est terminée et les médailles ont été remises.

Huit équipes ont pris part à cette finale. Derrière les trois médaillés figurent l’Allemagne, quatrième, puis la Belgique, l’Égypte, le Mexique et l’Italie. L’Égypte termine ainsi sixième avec 145,562 points.

Le programme se poursuit mardi 10 novembre avec les finales du concours général individuel masculin et féminin, avant l’épreuve par équipes mixtes du mercredi 11 novembre.

Source : Olympics.com, compte rendu du 9 novembre 2026.