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JOJ Dakar 2026 : l’Argentine bat le Maroc et rejoint le Portugal en finale du futsal


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 18:54 | Lu 50 fois Rédigé par Seyelatyr


L’Argentine a remporté sa demi-finale masculine 4–2 contre le Maroc, lundi 9 novembre à Dakar Arena. Elle affrontera le Portugal, vainqueur de l’Afghanistan, pour la médaille d’or jeudi.


Enzo Lopez et Valentino Martinez après la victoire de l’Argentine sur le Maroc, à Dakar Arena, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Will Palmer — OIS/IOC.
Enzo Lopez et Valentino Martinez après la victoire de l’Argentine sur le Maroc, à Dakar Arena, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Will Palmer — OIS/IOC.

Le tableau de la finale masculine de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est désormais connu. L’Argentine a battu le Maroc 4–2, lundi 9 novembre à Dakar Arena, à Diamniadio. La rencontre est terminée : la qualification s’est jouée dans le temps réglementaire, sans séance de tirs au but.

Devant 2–0 à la pause, les Argentins ont vu le Maroc revenir à égalité en seconde période. Ils ont ensuite repris l’avantage avant de porter le score à 4–2 en fin de rencontre, selon le compte rendu de la Fédération argentine de football.

Dans l’autre demi-finale, le Portugal s’est imposé 2–0 face à l’Afghanistan. La finale Portugal–Argentine est programmée jeudi 12 novembre. Le même jour, le Maroc et l’Afghanistan disputeront la médaille de bronze.

Source : Fédération argentine de football ; résultats et calendrier recoupés auprès du CNOSF.



Seyelatyr

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