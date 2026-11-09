JOJ Dakar 2026 : l’Argentine bat le Maroc et rejoint le Portugal en finale du futsal

Le tableau de la finale masculine de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est désormais connu. L’Argentine a battu le Maroc 4–2, lundi 9 novembre à Dakar Arena, à Diamniadio. La rencontre est terminée : la qualification s’est jouée dans le temps réglementaire, sans séance de tirs au but.

Devant 2–0 à la pause, les Argentins ont vu le Maroc revenir à égalité en seconde période. Ils ont ensuite repris l’avantage avant de porter le score à 4–2 en fin de rencontre, selon le compte rendu de la Fédération argentine de football.

Dans l’autre demi-finale, le Portugal s’est imposé 2–0 face à l’Afghanistan. La finale Portugal–Argentine est programmée jeudi 12 novembre. Le même jour, le Maroc et l’Afghanistan disputeront la médaille de bronze.

Source : Fédération argentine de football ; résultats et calendrier recoupés auprès du CNOSF.