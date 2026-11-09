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JOJ Dakar 2026 : les Lioncelles battent la France puis cèdent face à l’Uruguay en beach handball


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 18:03 | Lu 52 fois Rédigé par Seyelatyr


Le Sénégal termine sa première journée du tournoi féminin de beach handball avec une victoire et une défaite. Les deux rencontres du 9 novembre à Saly sont terminées.


Les joueuses sénégalaises célèbrent leur victoire contre la France en beach handball, à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.
Les joueuses sénégalaises célèbrent leur victoire contre la France en beach handball, à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.

La sélection féminine sénégalaise a partagé les résultats lors de son entrée dans les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, lundi 9 novembre, à Saly Beach West.

La France battue au shoot-out

Dans leur premier match du groupe B, les Lioncelles ont gagné 2 manches à 1 contre la France. Elles ont remporté la première période 16–11, avant de perdre la deuxième 18–21. Le shoot-out a tourné en leur faveur, 15–14. L’IHF attribue le point décisif à Aita Ndiaye.

Une défaite contre l’Uruguay

Lors de leur deuxième rencontre, les Sénégalaises se sont inclinées 2 manches à 1 contre l’Uruguay. Ce résultat est définitif, selon le tableau du CNOSF. Leur bilan est donc d’une victoire et d’une défaite avant le dernier match de poule face au Kenya, prévu mardi 10 novembre.

La photo montre la célébration du succès contre la France, disputé plus tôt dans la journée.

Source principale : Fédération internationale de handball, 9 novembre 2026.



Seyelatyr

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