JOJ Dakar 2026 : les Lioncelles battent la France puis cèdent face à l’Uruguay en beach handball

La sélection féminine sénégalaise a partagé les résultats lors de son entrée dans les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, lundi 9 novembre, à Saly Beach West.

La France battue au shoot-out

Dans leur premier match du groupe B, les Lioncelles ont gagné 2 manches à 1 contre la France. Elles ont remporté la première période 16–11, avant de perdre la deuxième 18–21. Le shoot-out a tourné en leur faveur, 15–14. L’IHF attribue le point décisif à Aita Ndiaye.

Une défaite contre l’Uruguay

Lors de leur deuxième rencontre, les Sénégalaises se sont inclinées 2 manches à 1 contre l’Uruguay. Ce résultat est définitif, selon le tableau du CNOSF. Leur bilan est donc d’une victoire et d’une défaite avant le dernier match de poule face au Kenya, prévu mardi 10 novembre.

La photo montre la célébration du succès contre la France, disputé plus tôt dans la journée.

Source principale : Fédération internationale de handball, 9 novembre 2026.