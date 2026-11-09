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JOJ Dakar 2026 : Kirsty Coventry au beach handball à Saly


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 18:09 | Lu 52 fois Rédigé par Seyelatyr


La présidente du CIO a assisté aux premières rencontres de beach handball, lundi 9 novembre à Saly Beach West. Elle a notamment suivi le match des Sénégalaises contre la France.


Kirsty Coventry, présidente du CIO, répond à une interview lors de sa visite au beach handball à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.
Kirsty Coventry, présidente du CIO, répond à une interview lors de sa visite au beach handball à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.

Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, s’est rendue lundi 9 novembre à Saly Beach West, où débutait le tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Selon le compte rendu publié le même jour par la Fédération internationale de handball, elle a assisté à plusieurs rencontres, dont celle opposant le Sénégal à la France dans le tournoi féminin. Elle a également suivi les équipes des îles Cook et de la Tunisie chez les garçons, ainsi que l’Uruguay et le Kenya chez les filles.

Une rencontre avec les jeunes athlètes

La dirigeante a échangé avec l’équipe masculine des îles Cook. Dans ses déclarations rapportées par l’IHF, elle a salué l’ambiance et le soutien du public aux différentes équipes. Elle a aussi encouragé les jeunes participants à profiter des échanges et des apprentissages permis par les Jeux, au-delà des résultats sportifs.

Source : Fédération internationale de handball, 9 novembre 2026.



Seyelatyr

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