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Fusillade de Cracovie : le suspect meurt, l’enquête sur ses motivations continue


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:34 | Lu 67 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le suspect de la fusillade ayant tué six personnes à Cracovie le 7 novembre est mort à l’hôpital ce lundi. Les enquêteurs cherchent encore à établir ses motivations et d’éventuelles complicités.


Illustration : la place du Marché de Cracovie en août 2009, bien avant les faits. Cette photographie ne représente pas la fusillade. Andrzej Otrębski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.
Illustration : la place du Marché de Cracovie en août 2009, bien avant les faits. Cette photographie ne représente pas la fusillade. Andrzej Otrębski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.

Le suspect de la fusillade du samedi 7 novembre à Cracovie, en Pologne, est décédé à l’hôpital le lundi 9 novembre. La police a annoncé sa mort, rapportent Reuters et l’AFP. Âgé de 24 ans, il avait été blessé lors de l’intervention policière qui a mis fin à l’attaque.

Six morts dans la ville, trois autres décès au domicile familial

Les tirs dans le centre de Cracovie ont fait six morts et quinze blessés, selon les autorités citées par les agences. Les corps des parents et de la sœur du suspect ont également été retrouvés au domicile familial, dans une autre ville. Ces trois décès sont distincts du bilan des six personnes tuées à Cracovie.

Les policiers ont interpellé le suspect après les tirs dans le secteur de la place du Marché. Parmi les blessés figurent deux agents qui ont participé à l’intervention.

Un mobile qui n’est pas établi

Alors que des responsables politiques avaient évoqué une possible inspiration d’extrême droite, le parquet a indiqué lundi ne pas disposer d’éléments permettant de rattacher catégoriquement l’attaque à une idéologie précise. Les signes et objets retrouvés sont examinés dans le cadre de l’enquête.

Le ministre de la Justice, cité par Reuters, a précisé que les investigations se poursuivraient malgré la mort du suspect, notamment pour déterminer s’il avait agi seul. Les autorités ont aussi annoncé un réexamen des conditions d’attribution des permis d’armes. À ce stade, aucune motivation définitive ne peut être présentée comme établie.

Photo d’illustration : Andrzej Otrębski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.



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