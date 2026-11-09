JOJ Dakar 2026 : les Lionceaux battent la Hongrie puis s’inclinent face au Brésil en beach handball

Les Sénégalais ont commencé le tournoi masculin de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 par un succès contre la Hongrie, avant de céder face au Brésil, lundi 9 novembre à Saly Beach West.

La Hongrie battue au shoot-out

Les Lionceaux ont remporté leur premier match 2 manches à 1. Après une première période gagnée 26–20 et une deuxième perdue 22–24, ils ont fait la différence au shoot-out, 10–8. Selon l’IHF, le gardien Mamadou Sonko a repoussé la tentative décisive d’Aron Malits.

Le Brésil prend le deuxième match

La deuxième rencontre s’est achevée sur une victoire brésilienne, 2 manches à 1, selon les résultats du CNOSF. Le Sénégal compte ainsi une victoire et une défaite dans le groupe B. Il doit affronter Porto Rico mardi 10 novembre.

La photo illustre la célébration du succès sénégalais contre la Hongrie, plus tôt dans la journée.

Sources : IHF, compte rendu du 9 novembre ; CNOSF, résultats officiels consultés le 9 novembre.