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JOJ Dakar 2026 : les Lionceaux battent la Hongrie puis s’inclinent face au Brésil en beach handball


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 18:07 | Lu 54 fois Rédigé par Seyelatyr


Une victoire et une défaite pour le Sénégal lors de la première journée du tournoi masculin, lundi 9 novembre à Saly. Les deux rencontres du groupe B sont terminées.


Les Sénégalais célèbrent leur victoire contre la Hongrie en beach handball, à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.
Les Sénégalais célèbrent leur victoire contre la Hongrie en beach handball, à Saly Beach West, le 9 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.

Les Sénégalais ont commencé le tournoi masculin de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 par un succès contre la Hongrie, avant de céder face au Brésil, lundi 9 novembre à Saly Beach West.

La Hongrie battue au shoot-out

Les Lionceaux ont remporté leur premier match 2 manches à 1. Après une première période gagnée 26–20 et une deuxième perdue 22–24, ils ont fait la différence au shoot-out, 10–8. Selon l’IHF, le gardien Mamadou Sonko a repoussé la tentative décisive d’Aron Malits.

Le Brésil prend le deuxième match

La deuxième rencontre s’est achevée sur une victoire brésilienne, 2 manches à 1, selon les résultats du CNOSF. Le Sénégal compte ainsi une victoire et une défaite dans le groupe B. Il doit affronter Porto Rico mardi 10 novembre.

La photo illustre la célébration du succès sénégalais contre la Hongrie, plus tôt dans la journée.

Sources : IHF, compte rendu du 9 novembre ; CNOSF, résultats officiels consultés le 9 novembre.



Seyelatyr

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