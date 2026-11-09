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Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall : le bâtiment B fermé après un effondrement partiel


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 14:34 | Lu 75 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


La chute de blocs de pierre a conduit à fermer le bâtiment B du lycée dakarois. Les cours des élèves de 6e et de 5e ont été suspendus pour le lundi 9 novembre, selon un communiqué du proviseur repris par Seneweb.


Photo d’illustration : salle de classe vide à Kikinda, en Serbie, en 2020. Cette photographie ne représente pas le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall ni les dégâts signalés à Dakar. Photo Dobrislava / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).
Photo d’illustration : salle de classe vide à Kikinda, en Serbie, en 2020. Cette photographie ne représente pas le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall ni les dégâts signalés à Dakar. Photo Dobrislava / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée).

Le bâtiment B du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, à Dakar, a été mis à l’écart après un effondrement partiel signalé dans la nuit du 7 novembre 2026. La décision figure dans un communiqué du proviseur publié le 8 novembre et rapporté par Seneweb.

Le gardien alerté par un bruit

Selon ce compte rendu, l’incident est survenu vers 21 heures. Le gardien, attiré par un bruit important, a constaté que de gros blocs de pierre étaient tombés. Le texte évoque un état de dégradation de l’infrastructure, sans fournir d’expertise technique permettant de déterminer les causes précises de la rupture.

Des cours suspendus et des salles à réorganiser

La direction a annoncé la suspension des cours de 6e et de 5e pour la journée du lundi 9 novembre. Le censeur doit proposer une nouvelle répartition des salles afin de poursuivre les enseignements dans d’autres espaces.

Les éléments consultés ne font état d’aucun blessé et ne donnent pas de date confirmée de réouverture du bâtiment. La mesure annoncée vise son accès et l’organisation des cours ; elle ne permet pas de conclure à une fermeture de l’ensemble du lycée.

Photo d’illustration : Dobrislava / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée. Salle de classe à Kikinda (Serbie), sans lien avec les lieux de l’incident.



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