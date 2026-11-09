Le bâtiment B du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall, à Dakar, a été mis à l’écart après un effondrement partiel signalé dans la nuit du 7 novembre 2026. La décision figure dans un communiqué du proviseur publié le 8 novembre et rapporté par Seneweb.

Le gardien alerté par un bruit

Selon ce compte rendu, l’incident est survenu vers 21 heures. Le gardien, attiré par un bruit important, a constaté que de gros blocs de pierre étaient tombés. Le texte évoque un état de dégradation de l’infrastructure, sans fournir d’expertise technique permettant de déterminer les causes précises de la rupture.

Des cours suspendus et des salles à réorganiser

La direction a annoncé la suspension des cours de 6e et de 5e pour la journée du lundi 9 novembre. Le censeur doit proposer une nouvelle répartition des salles afin de poursuivre les enseignements dans d’autres espaces.

Les éléments consultés ne font état d’aucun blessé et ne donnent pas de date confirmée de réouverture du bâtiment. La mesure annoncée vise son accès et l’organisation des cours ; elle ne permet pas de conclure à une fermeture de l’ensemble du lycée.