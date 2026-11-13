CAN 2027 : le Sénégal bat le Soudan 4–1 à Léopold Sédar Senghor

Actualisation du 13 novembre 2026, à 22 h 53. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football rapporté ce vendredi soir par l’APS, la rencontre a généré 258 873 000 francs CFA de recettes. La FSF indique que 41 994 billets ont été vendus sur 43 569 mis en circulation. Elle reconnaît également des difficultés d’accès et de stationnement ainsi que des bousculades aux entrées avant le coup d’envoi. La Fédération présente ses excuses aux supporters concernés et annonce une évaluation avec les parties prenantes, dont les conclusions doivent être rendues publiques.

Bilan de la billetterie et organisation : APS, 13 novembre 2026 à 22 h 42.

Actualisation du 13 novembre 2026. Après la victoire de l’Éthiopie sur le Mozambique (1–0), rapportée ce vendredi par l’APS, le Sénégal reste en tête du groupe J avec 7 points. Le Mozambique compte 4 points, le Soudan et l’Éthiopie 3 chacun. Les Lions affronteront le Soudan lundi à Juba pour la quatrième journée.

Classement et résultat : APS, 13 novembre 2026.

Le Sénégal a remporté son match contre le Soudan, jeudi 12 novembre au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Cette rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027 est terminée sur le score de 4 buts à 1.

Quatre buteurs pour les Lions

Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Ibrahim Mbaye et Pathé Mboup ont marqué pour la sélection sénégalaise. À la pause, les deux équipes étaient encore à égalité, 1–1. Les Lions ont inscrit trois buts supplémentaires en seconde période.

Cette victoire accompagne leur retour au stade Léopold Sédar Senghor. Le score définitif et les quatre buteurs ont été confirmés par l’équipe du Sénégal dans une publication reprise par la RTS.

Compte rendu : RTS, 12 novembre 2026.

Photo d’archives : Nicolas Jackson lors de France–Sénégal, le 16 juin 2026 à East Rutherford. Photo : Bryan Berlin / WikiPortraits, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cette image ne représente pas le match contre le Soudan.