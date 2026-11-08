JOJ Dakar 2026 : Cheikh Ibrahima Fall Faye et Soda Faye éliminés en boxe

Les boxeurs sénégalais Cheikh Ibrahima Fall Faye et Soda Faye ont été battus dimanche 8 novembre 2026 aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Les deux rencontres sont indiquées comme terminées dans les résultats du Comité national olympique et sportif français.

Cheikh Ibrahima Fall Faye battu 5–0

Cheikh Ibrahima Fall Faye s’est incliné face à l’Indien Ambekar Meetei Lairenlakpam, sur une décision de 5 à 0. Le tableau du CNOSF classe ce combat dans les huitièmes de finale masculins des 50 kg. Le Sénégalais est éliminé.

Soda Faye également éliminée

Chez les femmes, en 60 kg, Soda Faye a perdu contre la Slovaque Karolina Kollarova. L’APS rapporte un arrêt de l’arbitre au deuxième round. Le tableau du CNOSF confirme la défaite, sans fournir de score chiffré pour cette rencontre.

Résultats du CNOSF, 8 novembre 2026.

Photo d’illustration : gants de boxe photographiés en 2014 par Petey21, Wikimedia Commons, CC0.