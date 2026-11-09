Abdourahmane Marième Sy ne poursuivra pas son parcours dans le tournoi individuel de fleuret des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. L’escrimeur sénégalais a perdu ses six assauts de la phase de poules, lundi 9 novembre, rapporte l’Agence de presse sénégalaise.
Les rencontres se déroulent au Centre des expositions de Diamniadio. Ce bilan met fin à sa participation à cette épreuve individuelle.
D’autres Sénégalais encore attendus
La veille, dimanche 8 novembre, Marième Sow avait elle aussi été éliminée au fleuret individuel après six défaites. Selon l’APS, quatre autres représentants sénégalais doivent encore entrer en compétition au cours des quatre journées suivantes.