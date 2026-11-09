Abdourahmane Marième Sy ne poursuivra pas son parcours dans le tournoi individuel de fleuret des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. L’escrimeur sénégalais a perdu ses six assauts de la phase de poules, lundi 9 novembre, rapporte l’Agence de presse sénégalaise.

Les rencontres se déroulent au Centre des expositions de Diamniadio. Ce bilan met fin à sa participation à cette épreuve individuelle.

D’autres Sénégalais encore attendus

La veille, dimanche 8 novembre, Marième Sow avait elle aussi été éliminée au fleuret individuel après six défaites. Selon l’APS, quatre autres représentants sénégalais doivent encore entrer en compétition au cours des quatre journées suivantes.

Source : APS, 9 novembre 2026.