Diomaye Faye quitte Dakar pour Paris, avant une étape au Cambodge

Bassirou Diomaye Faye entame ce lundi 9 novembre 2026 un déplacement en France et au Cambodge. Son départ de Dakar pour Paris a été annoncé par la Présidence, rapporte l’Agence de presse sénégalaise dans une dépêche publiée à 11 h 40.

Deux rendez-vous figurent au programme. Le président doit d’abord participer au Forum de Paris sur la Paix, consacré notamment à la gouvernance mondiale et à la résolution des crises. Il est ensuite attendu dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh, pour le 20e Sommet de la Francophonie.

La Présidence présente cette double participation comme l’occasion de défendre le dialogue, la paix et la coopération entre les peuples.

Source : APS, 9 novembre 2026.