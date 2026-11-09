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Diomaye Faye quitte Dakar pour Paris, avant une étape au Cambodge


Rédigé le Lundi 9 Novembre 2026 à 12:21 | Lu 80 fois Rédigé par Seyelatyr


Le chef de l’État a quitté Dakar ce lundi 9 novembre. Son déplacement prévoit une participation au Forum de Paris sur la Paix, puis au 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh.


Bassirou Diomaye Faye, allocution du 26 mars 2024 (archive). 7TV – AZACTU / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.
Bassirou Diomaye Faye, allocution du 26 mars 2024 (archive). 7TV – AZACTU / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Bassirou Diomaye Faye entame ce lundi 9 novembre 2026 un déplacement en France et au Cambodge. Son départ de Dakar pour Paris a été annoncé par la Présidence, rapporte l’Agence de presse sénégalaise dans une dépêche publiée à 11 h 40.

Deux rendez-vous figurent au programme. Le président doit d’abord participer au Forum de Paris sur la Paix, consacré notamment à la gouvernance mondiale et à la résolution des crises. Il est ensuite attendu dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh, pour le 20e Sommet de la Francophonie.

La Présidence présente cette double participation comme l’occasion de défendre le dialogue, la paix et la coopération entre les peuples.

Source : APS, 9 novembre 2026.

Photo d’archive : Bassirou Diomaye Faye lors de son allocution du 26 mars 2024. 7TV – AZACTU, via Wikimedia Commons, licence CC BY 3.0. Image extraite de la vidéo originale, sans autre modification.



Seyelatyr

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