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Don de sang à Thiès : Aly Mar salue les qualités et le leadership de Mme Sow


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 12:13 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion de la journée de don de sang organisée le 30 septembre 2026 à l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, Aly Mar a rendu hommage à Mme Sow, directrice de l’établissement, en mettant en avant ses qualités humaines, son sens de l’écoute et son engagement dans la mobilisation du personnel autour des initiatives de santé.


La journée de don de sang organisée le 30 septembre à l’Hôpital régional de Thiès a réuni la maternité, la banque de sang et les différents services de l’établissement.
 

Cette activité marquait également le lancement du programme Octobre Rose 2026, qui prévoit plusieurs actions de sensibilisation, de prévention et de dépistage durant le mois d’octobre.
 

Présent lors de cette mobilisation, Aly Mar a profité de l’occasion pour rendre hommage à la directrice de l’hôpital, Mme Sow, dont il a salué le leadership.
 

Selon lui, la directrice se distingue notamment par son accessibilité, son sens de l’écoute, sa disponibilité et sa capacité à mobiliser les différents services autour des initiatives de l’établissement.
 

« L’hôpital est doté de tous les matériels nécessaires »

Dans son intervention, Aly Mar a également évoqué les changements qu’il dit avoir constatés au sein de l’établissement.


« L’hôpital est doté de tous les matériels nécessaires. L’hôpital a avancé grâce à elle. »

Par cette déclaration, il met en avant les équipements et les moyens dont disposerait aujourd’hui l’Hôpital régional de Thiès, tout en attribuant ces avancées au travail de la directrice.
 

Aly Mar a également insisté sur la disponibilité de Mme Sow à l’égard du personnel. Une démarche qu’il associe à sa volonté de maintenir le dialogue au sein de l’établissement.
 

La directrice avait notamment déclaré : « Mes portes sont ouvertes à tout le personnel. »
 

Un programme Octobre Rose sur plusieurs dates

Au-delà du don de sang, l’Hôpital régional de Thiès a prévu un programme comprenant plusieurs rendez-vous.
 

Pour Aly Mar, cette mobilisation illustre une dynamique positive au sein de l’Hôpital régional de Thiès. Il estime que le travail accompli sous la direction de Mme Sow a contribué à faire progresser l’établissement, tant sur le plan des équipements que de la mobilisation des services.
 
Le programme Octobre Rose se poursuit ainsi avec un objectif affiché : renforcer la sensibilisation, la prévention et l’accès au dépistage pour les populations de Thiès.



Lat Soukabé Fall

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