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Diass : sport et jeunesse au cœur de la finale de la zone 14


Rédigé le Dimanche 18 Octobre 2026 à 21:44 | Lu 60 fois Rédigé par


La finale de la zone 14, disputée le 17 octobre 2026 à Diass lors de la Coupe du maire, a été l’occasion d’un appel au fair-play. Mamadou Ndione y a également évoqué la formation des jeunes.


Remise du trophée lors de la finale de la zone 14 à Diass, le 17 octobre 2026. Image : Thièsinfo.
Remise du trophée lors de la finale de la zone 14 à Diass, le 17 octobre 2026. Image : Thièsinfo.

Organisée dans le cadre de la Coupe du maire, la finale de la zone 14 a donné lieu à des félicitations adressées aux organisateurs pour leur engagement et leur discipline. Dans les interventions rapportées par Thièsinfo, la rencontre a été décrite comme équilibrée, les deux formations étant saluées pour leur mérite.

Un appel au fair-play

Les prises de parole ont rappelé qu’une finale fait nécessairement un gagnant et un perdant. L’appel à l’esprit sportif s’est adressé aux jeunes de la zone 14 comme à ceux des autres zones de la commune. Les perspectives de carrière dans le football ont également été évoquées.

La cérémonie a aussi fait place aux récompenses. Des distinctions pour le meilleur gardien, le meilleur buteur et le fair-play ont été évoquées, de même que des ballons et des médailles. Les images du reportage montrent notamment la remise d’une grande coupe de nuit.

Formation et développement communal

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, a relié les enjeux sportifs à la formation et au développement de la commune. Dans le bilan qu’il a présenté, il a notamment évoqué la formation technique et professionnelle de 500 jeunes. Il a inscrit cette démarche dans la préparation d’une génération appelée à contribuer à la vie locale.

Mamadou Ndione a présenté les investissements communaux comme destinés aux enfants et aux générations suivantes. Il a défendu une ambition collective, associant le sport, la culture, l’économie et l’action sociale. Il a valorisé l’engagement de jeunes qui, selon lui, agissent pour la collectivité. Le maire a affirmé vouloir porter cette ambition à leurs côtés.

Au chapitre des aménagements, Mamadou Ndione a fait état de la création de 53 points de regroupement normalisés. Il a également cité 22 kilomètres de pistes rurales dans son bilan municipal.

Le volet social a également occupé une place dans son intervention. Le maire a indiqué que des malades avaient été pris en charge et évoqué des procédures comprenant l’établissement d’un rapport social. Il a défendu une action conduite avec discrétion, en présentant la solidarité comme l’une des dimensions de son engagement municipal.

Retrouvez le reportage de Thièsinfo en vidéo.


Une délégation réunie sur la pelouse à l’occasion de la finale de la zone 14 à Diass. Image : Thièsinfo.
Une délégation réunie sur la pelouse à l’occasion de la finale de la zone 14 à Diass. Image : Thièsinfo.

Trophées et distinctions présentés à l’occasion de la Coupe du maire de Diass. Image : Thièsinfo.
Trophées et distinctions présentés à l’occasion de la Coupe du maire de Diass. Image : Thièsinfo.




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