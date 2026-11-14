CAN 2027 : le Maroc bat le Niger 5–1, Hakimi signe un doublé

Le Maroc a battu le Niger 5–1, vendredi 13 novembre 2026, au Complexe Mohammed V de Casablanca. Le match de la troisième journée du groupe A des éliminatoires de la CAN 2027 est terminé, confirme la Fédération royale marocaine de football.

Yassir Zabiri a ouvert le score à la troisième minute. Achraf Hakimi a ensuite marqué à deux reprises, aux 27e et 45e minutes. Youssef En-Nesyri, à la 76e, puis Ayoub Oufkir, à la 88e, ont complété le succès marocain.

Les deux sélections doivent se retrouver mardi 17 novembre, à 20 heures GMT, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat pour la quatrième journée. Cette rencontre sera présentée comme Niger–Maroc.

Source : FRMF, compte rendu du 13 novembre 2026.

Photo d’archives : Achraf Hakimi lors de France–Maroc, le 9 juillet 2026. Bryan Berlin / WikiPortraits, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Cette photo ne représente pas le match contre le Niger.