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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Dakar – Médina : un vendeur de café Touba guinéen tué dans l’effondrement d’un balcon
Un drame s’est produit ce vendredi 16 octobre 2026 à la Médina, à Dakar. L’effondrement partiel d’un balcon au troisième étage d’un immeuble situé rue 17, angle 20, près du marché Tilène, a coûté la vie à un vendeur de café d’origine guinéenne et fait plusieurs blessés, selon les premières informations disponibles.
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