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Dakar – Médina : un vendeur de café Touba guinéen tué dans l’effondrement d’un balcon


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 22:10 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame s’est produit ce vendredi 16 octobre 2026 à la Médina, à Dakar. L’effondrement partiel d’un balcon au troisième étage d’un immeuble situé rue 17, angle 20, près du marché Tilène, a coûté la vie à un vendeur de café d’origine guinéenne et fait plusieurs blessés, selon les premières informations disponibles.


Dakar – Médina : un vendeur de café Touba guinéen tué dans l’effondrement d’un balcon
Le quartier de la Médina est plongé dans l’émotion après un accident mortel survenu en début de soirée, à l’intersection de la rue 17 et de la rue 20, non loin du marché Tilène. Une partie d’un immeuble, notamment un balcon situé au troisième étage, s’est brutalement effondrée, provoquant un drame humain.
La victime est un ressortissant guinéen qui exerçait comme vendeur ambulant de café. Présent sous le bâtiment au moment de l’effondrement, il a été directement atteint par la chute des matériaux. Selon les premières informations rapportées par la presse, il a perdu la vie sur le coup.
 
Plusieurs blessés signalés
L’effondrement aurait également fait plusieurs blessés. Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont mobilisés sur les lieux pour les opérations de secours et la sécurisation du périmètre.
 
Le maire de la Médina, Bamba Fall, s’est également rendu sur place, selon notre source.
 
À ce stade, le bilan demeure provisoire. Les circonstances exactes de l’accident, tout comme l’état précis de l’immeuble avant le sinistre, restent à établir.
 
La sécurité des bâtiments en question
Ce nouveau drame remet au premier plan la problématique de la vétusté de certains bâtiments dans les quartiers anciens de Dakar. Lorsque des éléments de construction se détachent ou s’effondrent sur la voie publique, les conséquences peuvent être particulièrement graves pour les commerçants, les vendeurs ambulants et les passants qui fréquentent quotidiennement ces espaces.
 
À la Médina, où les rues sont animées par les activités commerciales, la présence de personnes sous les balcons et à proximité des façades rend les risques d’effondrement particulièrement préoccupants.
 
Au-delà de l’émotion suscitée par la mort de ce vendeur, l’accident pose la question du contrôle de l’état des immeubles présentant des signes de dégradation et de la prise de mesures préventives pour protéger les populations.
 
Une enquête et des vérifications techniques permettraient de déterminer les causes précises de l’effondrement et d’établir, le cas échéant, les responsabilités.


Lat Soukabé Fall

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