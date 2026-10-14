Dahra : une gérante d’un point Wave agressée à la machette, ses téléphones et de l’argent emportés

Une attaque dans une ruelleLes faits se seraient produits le mardi 13 octobre, aux environs de 20 heures, dans le quartier de Walidaan. La victime, identifiée par certains médias comme Maïmouna Mar, rentrait chez elle après sa journée de travail lorsqu’elle aurait été surprise par deux hommes dont les visages étaient dissimulés.
Les agresseurs l’auraient menacée avec leurs machettes pour la contraindre à remettre ses biens. Ils seraient ensuite repartis avec les téléphones et l’argent, avant de disparaître dans la nature.
Le montant exact de la somme emportée n’est pas précisé dans les informations disponibles.
Une plainte pour retrouver les auteursLa victime aurait entrepris des démarches auprès de la gendarmerie de Dahra afin de signaler l’agression. Les investigations devront permettre d’identifier les auteurs présumés et de déterminer les circonstances exactes de l’attaque.
Cette affaire remet en lumière les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs des services de transfert d’argent, notamment lorsqu’ils manipulent des liquidités et rentrent tardivement à leur domicile.
Le renforcement de la sécurité dans les quartiers, l’amélioration de l’éclairage public et la vigilance collective constituent des pistes de prévention. Toutefois, seule l’enquête permettra d’établir les faits et de déterminer les responsabilités.