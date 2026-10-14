Dahra : une gérante d’un point Wave agressée à la machette, ses téléphones et de l’argent emportés

Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 12:44 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une gérante d’un point de transfert d’argent Wave a été victime d’une agression à Dahra, dans le département de Linguère. Selon les informations publiées, deux individus encagoulés et armés de machettes l’auraient interceptée avant de lui dérober ses téléphones portables et de l’argent.



Une attaque dans une ruelle Les faits se seraient produits le mardi 13 octobre, aux environs de 20 heures, dans le quartier de Walidaan. La victime, identifiée par certains médias comme Maïmouna Mar, rentrait chez elle après sa journée de travail lorsqu’elle aurait été surprise par deux hommes dont les visages étaient dissimulés.



Les agresseurs l’auraient menacée avec leurs machettes pour la contraindre à remettre ses biens. Ils seraient ensuite repartis avec les téléphones et l’argent, avant de disparaître dans la nature.



Le montant exact de la somme emportée n’est pas précisé dans les informations disponibles.

Une plainte pour retrouver les auteurs La victime aurait entrepris des démarches auprès de la gendarmerie de Dahra afin de signaler l’agression. Les investigations devront permettre d’identifier les auteurs présumés et de déterminer les circonstances exactes de l’attaque.



Cette affaire remet en lumière les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs des services de transfert d’argent, notamment lorsqu’ils manipulent des liquidités et rentrent tardivement à leur domicile.



Le renforcement de la sécurité dans les quartiers, l’amélioration de l’éclairage public et la vigilance collective constituent des pistes de prévention. Toutefois, seule l’enquête permettra d’établir les faits et de déterminer les responsabilités. Les faits se seraient produits le mardi 13 octobre, aux environs de 20 heures, dans le quartier de Walidaan. La victime, identifiée par certains médias comme Maïmouna Mar, rentrait chez elle après sa journée de travail lorsqu’elle aurait été surprise par deux hommes dont les visages étaient dissimulés.Les agresseurs l’auraient menacée avec leurs machettes pour la contraindre à remettre ses biens. Ils seraient ensuite repartis avec les téléphones et l’argent, avant de disparaître dans la nature.Le montant exact de la somme emportée n’est pas précisé dans les informations disponibles.La victime aurait entrepris des démarches auprès de la gendarmerie de Dahra afin de signaler l’agression. Les investigations devront permettre d’identifier les auteurs présumés et de déterminer les circonstances exactes de l’attaque.Cette affaire remet en lumière les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs des services de transfert d’argent, notamment lorsqu’ils manipulent des liquidités et rentrent tardivement à leur domicile.Le renforcement de la sécurité dans les quartiers, l’amélioration de l’éclairage public et la vigilance collective constituent des pistes de prévention. Toutefois, seule l’enquête permettra d’établir les faits et de déterminer les responsabilités.

Lat Soukabé Fall

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