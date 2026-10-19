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CAN 2025 : le TAS attend sa sentence sur l’appel de la FSF fin novembre


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 17:04 | Lu 41 fois Rédigé par


Le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce que sa décision sur l’appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lié à la finale de la CAN 2025, est attendue fin novembre 2026. L’institution dit poursuivre ses délibérations après une audience tenue le 8 octobre à Lausanne.


CAN 2025 : le TAS attend sa sentence sur l’appel de la FSF fin novembre
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a indiqué que la sentence concernant la procédure liée à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 est attendue fin novembre 2026, selon un communiqué relayé lundi 19 octobre 2026 par l’APS et PressAfrik.
D’après ce document, le TAS examine « l’appel interjeté » par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Audience à huis clos le 8 octobre à Lausanne

Le tribunal précise que l’audience s’est tenue le 8 octobre 2026 au siège du TAS, à Lausanne (Suisse), « à huis clos ». Il ajoute que la formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit, et qu’une décision complète avec motifs juridiques sera rendue, une procédure qui « prendra plusieurs semaines ».
Selon l’APS, la FSF a saisi le TAS pour demander l’annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur après un forfait, alors que le Sénégal avait remporté la finale 1-0 sur le terrain.
Le TAS rappelle enfin que seules ses communications officielles font foi et que toute annonce sera publiée sur son site.



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