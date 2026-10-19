CAN 2025 : le TAS attend sa sentence sur l’appel de la FSF fin novembre

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 17:04 | Lu 41 fois Rédigé par SEYELATYR

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce que sa décision sur l’appel de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lié à la finale de la CAN 2025, est attendue fin novembre 2026. L’institution dit poursuivre ses délibérations après une audience tenue le 8 octobre à Lausanne.



sentence concernant la procédure liée à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 est attendue fin novembre 2026, selon un communiqué relayé lundi 19 octobre 2026 par l’

D’après ce document, le TAS examine « l’appel interjeté » par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Audience à huis clos le 8 octobre à Lausanne Le tribunal précise que l’audience s’est tenue le 8 octobre 2026 au siège du TAS, à Lausanne (Suisse), « à huis clos ». Il ajoute que la formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit, et qu’une décision complète avec motifs juridiques sera rendue, une procédure qui « prendra plusieurs semaines ».

Selon l’APS, la FSF a saisi le TAS pour demander l’annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur après un forfait, alors que le Sénégal avait remporté la finale 1-0 sur le terrain.

Le TAS rappelle enfin que seules ses communications officielles font foi et que toute annonce sera publiée sur son site.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a indiqué que laconcernant la procédure liée à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 est, selon un communiqué relayé lundi 19 octobre 2026 par l’ APS et PressAfrik D’après ce document, le TAS examine « l’appel interjeté » par lacontre laet laLe tribunal précise que l’audience s’est tenueau siège du TAS, à Lausanne (Suisse), « à huis clos ». Il ajoute que la formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit, et qu’une décision complète avec motifs juridiques sera rendue, une procédure qui « prendra plusieurs semaines ».Selon l’APS, la FSF a saisi le TAS pour demander l’annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur après un forfait, alors que le Sénégal avait remporté la finale 1-0 sur le terrain.Le TAS rappelle enfin quefont foi et que toute annonce sera publiée sur son site.

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