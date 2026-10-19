CAN 2025 : le TAS attend sa sentence sur l’appel de la FSF fin novembre

D’après ce document, le TAS examine « l’appel interjeté » par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Audience à huis clos le 8 octobre à LausanneLe tribunal précise que l’audience s’est tenue le 8 octobre 2026 au siège du TAS, à Lausanne (Suisse), « à huis clos ». Il ajoute que la formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit, et qu’une décision complète avec motifs juridiques sera rendue, une procédure qui « prendra plusieurs semaines ».
Selon l’APS, la FSF a saisi le TAS pour demander l’annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur après un forfait, alors que le Sénégal avait remporté la finale 1-0 sur le terrain.
Le TAS rappelle enfin que seules ses communications officielles font foi et que toute annonce sera publiée sur son site.