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Touba : la BR de Saly annonce une saisie estimée à 60 millions en faux billets


Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 17:03 | Lu 105 fois Rédigé par


À Touba, la brigade de recherches (BR) de Saly, rattachée à la compagnie de gendarmerie de Mbour, dit avoir démantelé un réseau présumé de faux monnayage. Selon Seneweb, une contrevaleur estimée à 60 millions de FCFA en faux billets a été saisie et un suspect a été déféré au parquet de Mbour ce 19 octobre 2026.


Touba : la BR de Saly annonce une saisie estimée à 60 millions en faux billets
La brigade de recherches (BR) de Saly, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a mené une opération à Touba ayant abouti à une saisie présentée comme une contrevaleur estimée à 60 millions de FCFA en faux billets, selon des informations rapportées par Seneweb (publication du 19 octobre 2026).

Un suspect interpellé puis déféré à Mbour

D’après la même source, l’affaire débute le 10 octobre, après un renseignement faisant état d’un trafic de faux billets. Les enquêteurs auraient pris contact avec un individu identifié par les initiales S. M. S., qui se présente comme marabout à Touba, en vue d’une transaction portant sur un lot annoncé à 60 millions de FCFA en faux billets, contre 10 millions de FCFA en billets authentiques.
Un rendez-vous aurait été fixé à Touba le 15 octobre. Toujours selon Seneweb, deux hommes arrivés à moto ont été dépêchés sur place et l’un d’eux, M. Dieng, a été interpellé, avec un stock de billets « vierges » emballés entre deux faux billets de 100 euros.
Placé en garde à vue depuis le 15 octobre, M. Dieng a été déféré ce lundi 19 octobre 2026 devant le procureur de Mbour, Augustin Yakhar Faye, pour détention et tentative de trafic de faux billets, ainsi que pour une escroquerie portant sur dix millions de FCFA, selon la source. L’enquête se poursuit et la présomption d’innocence s’applique.



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