CAN: «Ndamli», le documentaire qui raconte les coulisses du sacre du Sénégal en 2022

« L’idée m’est venue naturellement parce que j’ai grandi avec ces joueurs », confie d"emblée Mame Fatou Ndoye, réalisatrice du documentaire sur le sacre des Lions «Ndamli ». Son parcours de journaliste sportive, entamé au début des années 2010, croise en effet celui de cette génération dorée qu’elle a suivie de près, dans les clubs et au fil de ses émissions comme « Les maîtres du jeu ». Quand le Sénégal décroche enfin sa première CAN, c’est une évidence pour la passionnée de foot et de télé : « Il fallait que je fasse un documentaire. »



Pour donner corps à ce projet, la journaliste passée par la radio Nostalgie de Dakar, s’associe à Joseph Lopy, champion d’Afrique en activité, qui devient son « œil et sa voix » au sein de la tanière. « Son histoire aussi est racontée dans le film, c’est un fil conducteur », précise-t-elle. Inspirée par la série « The Last Dance » sur Michael Jordan, elle se rapproche du cinéaste sénégalais Moussa Touré, histoire de réussir la transition reportage-documentaire, et se lance dans deux années de tournage, entre Dakar, Ziguinchor et la France, au gré des regroupements de l’équipe.



Les joueurs avaient un plan…

Le documentaire ne se contente pas de retracer le parcours sportif de Sadio Mané et compagnie. Il donne la parole aux principaux acteurs et revisite l’histoire du football sénégalais, faite de « déceptions, de douleurs ». « Quand on regarde vraiment ce documentaire, on a un aperçu global d’où on est parti pour arriver justement à ce sacre qu’on mérite. »







La réalisatrice insiste sur la force du groupe et la montée en puissance, malgré les doutes du début de compétition. « Sur les trois premiers matchs, j’avoue que oui, on a eu quand même des craintes. Mais tu te rends compte que les joueurs, eux, avaient un plan. »



Peu soutenue par les institutions sportives du pays, Mame Fatou Ndoye se sent fière aujourd’hui d’être allée au bout. Si certains joueurs n’ont pas pu témoigner, elle se réjouit d’avoir recueilli la parole de dix-sept champions sur 26, en plus du staff, des supporters et des journalistes.



La première projection de « Ndamli » aura lieu ce mercredi 10 décembre au Grand Théâtre de Dakar, avant une diffusion télévisée sur Canal+ Afrique et « peut-être sur la RTS », la télévision nationale sénégalaise.