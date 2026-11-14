Budget du Sénégal : 3 785,2 milliards de recettes et 585,5 milliards de déficit à fin septembre

Le Sénégal a mobilisé 3 785,2 milliards de FCFA de recettes pour son budget général au 30 septembre 2026, selon le rapport trimestriel d’exécution publié par le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. Ce cumul depuis le début de l’année représente 63,8 % de l’objectif annuel.

Les recettes internes atteignent 3 739,3 milliards de FCFA, en hausse de 16,8 % sur un an. Elles restent néanmoins en retrait de 91,7 milliards par rapport à la cible de septembre. Le rapport attribue principalement cet écart au rendement inférieur aux prévisions des mesures du Plan de redressement économique et social.

Les dépenses exécutées s’élèvent à 4 370,7 milliards de FCFA. Le déficit est ainsi de 585,5 milliards, soit 2,5 % du PIB nominal retenu dans la loi de finances initiale 2026. Cette mesure à neuf mois ne constitue pas le résultat définitif de l’année.

Source : rapport officiel au 30 septembre 2026, pages 8–9 et 33.