Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

« Boy Dakar » en garde à vue : une affaire de papiers sénégalais secoue le monde de la lutte


Rédigé le Jeudi 1 Octobre 2026 à 13:37 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le lutteur Babacar Diallo, plus connu sous le nom de « Boy Dakar », fait l’objet d’une enquête de la Sûreté urbaine. Les investigations portent sur les conditions dans lesquelles certains documents administratifs sénégalais auraient été obtenus.


« Boy Dakar » en garde à vue : une affaire de papiers sénégalais secoue le monde de la lutte

Le lutteur Babacar Diallo, alias « Boy Dakar », est en garde à vue dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons liés à l’obtention de documents administratifs sénégalais.
 

L’affaire a été prise en charge par la Sûreté urbaine de Dakar, après des investigations menées autour de documents d’état civil attribués au lutteur.
 

Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre les conditions dans lesquelles certaines pièces auraient été établies et enregistrées dans les registres administratifs. Des irrégularités auraient été relevées dans un registre d’état civil lié à Bourguiba, notamment des pages manquantes ainsi que des ratures ou surcharges.
 

Ces éléments ont attiré l’attention des services chargés de contrôler la régularité des documents administratifs.
 

Convoqué pour fournir des explications, « Boy Dakar » aurait été entendu par les enquêteurs sur son état civil et sur les démarches qui auraient permis l’établissement des documents concernés.
 

Au cours de son audition, le lutteur aurait indiqué que son père était la personne susceptible de connaître les circonstances de sa déclaration à l’état civil.
 

Le père du sportif a également été entendu dans le cadre de la procédure. Ses déclarations sont désormais examinées par lesenquêteurs afin de confronter les différentes versions et de retracer le parcours administratif des documents concernés.
 

L'objectif de l'enquête est notamment de déterminer s'il y a eu falsification, utilisation de documents irréguliers ou intervention de tiers dans les démarches administratives.
 

La procédure étant toujours en cours, aucune responsabilité définitive ne peut être retenue contre le lutteur à ce stade.

Babacar Diallo demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle décision de justice.
 
Les enquêteurs devraient poursuivre les auditions et vérifications documentaires avant de transmettre les conclusions de la procédure au parquet.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction