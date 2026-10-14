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Boune : un homme accusé de viol sur sa belle-fille de 14 ans, 2 000 FCFA évoqués


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 12:47 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire présumée de violences sexuelles sur mineure suscite une vive émotion à Boune. Un homme de 27 ans, présenté comme un marabout et beau-père de l’adolescente, a été placé en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff après une plainte déposée par un membre de la famille de la jeune fille. Il est accusé d’avoir abusé sexuellement de sa belle-fille, âgée de 14 ans, avant de tenter de la dissuader de parler en lui remettant 2 000 FCFA.


Boune : un homme accusé de viol sur sa belle-fille de 14 ans, 2 000 FCFA évoqués

Une plainte déposée par un membre de la famille

Selon les informations rapportées par la presse, la plainte a été déposée le 13 octobre 2026 par l’oncle de l’adolescente. Les faits présumés remonteraient au 12 octobre, alors que la mère de la jeune fille, épouse du suspect, se trouvait dans son village à Fatick.
 
Le mis en cause aurait profité de cette absence pour appeler l’adolescente dans sa chambre après qu’elle eut terminé ses tâches ménagères. Il aurait ensuite commis les faits qui lui sont reprochés. Ces éléments restent soumis aux vérifications des enquêteurs.
 

Une tentative présumée de faire taire la victime

Toujours selon les informations publiées, l’homme aurait remis 2 000 FCFA à l’adolescente dans le but présumé de l’empêcher de révéler les faits. La jeune fille se serait ensuite confiée à une tante, qui l’aurait accompagnée dans une structure sanitaire pour un examen médical.
 
L’affaire aurait provoqué une forte tension dans le quartier, certains habitants ayant voulu s’en prendre au suspect. Les forces de l’ordre seraient intervenues pour éviter un lynchage et procéder à son interpellation.
 

La justice appelée à faire la lumière

Le suspect aurait nié les accusations lors de son audition, selon les informations rapportées. Le parquet a été informé et l’enquête se poursuit.
 
Cette affaire rappelle l’importance du signalement des violences sexuelles et de la protection des enfants. L’identité de l’adolescente doit être préservée. Le déroulement de la procédure permettra d’établir les faits et les éventuelles responsabilités pénales.


Lat Soukabé Fall

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