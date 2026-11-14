Bases françaises : les anciens salariés réclament réinsertion et indemnisation

Rédigé le Samedi 14 Novembre 2026 à 17:05 | Lu 96 fois Rédigé par Seyelatyr

Le collectif des anciens travailleurs des bases militaires françaises demande des réponses aux conséquences sociales des licenciements. Sur RFM, ses représentants défendent un accompagnement adapté à l’âge et à la situation des personnes concernées.





Les représentants distinguent deux situations. Pour les salariés encore en mesure de travailler, ils demandent des possibilités de reclassement ou de reconversion. Pour ceux dont l’âge rend un retour à l’emploi plus difficile, ils plaident pour une compensation adaptée aux conséquences de la perte de leur activité.

Le collectif demande également aux pouvoirs publics d’évaluer les effets sociaux de la fermeture des bases sur les anciens employés. Il présente cette démarche comme une demande de prise en charge des conséquences de la décision, et rappelle la place du travail dans la dignité des familles.

Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.

Photo d’archive ou d’illustration : Dorothy Voorhees / CC BY-SA 2.0.

Les anciens employés des bases militaires françaises au Sénégal maintiennent leurs revendications auprès de l’État. Dans le journal de RFM du 14 novembre, le collectif a réclamé des mesures de réinsertion professionnelle et d’indemnisation, plus d’un an après la fermeture des installations.Les représentants distinguent deux situations. Pour les salariés encore en mesure de travailler, ils demandent des possibilités de reclassement ou de reconversion. Pour ceux dont l’âge rend un retour à l’emploi plus difficile, ils plaident pour une compensation adaptée aux conséquences de la perte de leur activité.Le collectif demande également aux pouvoirs publics d’évaluer les effets sociaux de la fermeture des bases sur les anciens employés. Il présente cette démarche comme une demande de prise en charge des conséquences de la décision, et rappelle la place du travail dans la dignité des familles.Source : RFM, journal de 12 heures du 14 novembre 2026.Photo d’archive ou d’illustration : Dorothy Voorhees / Wikimedia Commons

Seyelatyr

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique