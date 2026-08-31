Vol de carburant : un chauffeur devant la justice à Thiès

Le dossier concerne un détournement portant sur une quantité de carburant qui devait normalement être utilisée dans le cadre professionnel du prévenu. L’affaire a finalement atterri devant la justice après la découverte des faits.





À la barre, les différents éléments du dossier ont été examinés. Le prévenu a dû répondre aux accusations portées contre lui et fournir des explications sur la disparition des 60 litres de carburant.





Après les débats, le tribunal a rendu sa décision et a reconnu le chauffeur coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a ainsi été condamné à une peine d'emprisonnement.





Cette affaire illustre une nouvelle fois les dossiers de vol ou de détournement de produits destinés à un usage professionnel qui sont régulièrement portés devant les juridictions.



La décision judiciaire met ainsi un terme à cette procédure, sous réserve des éventuelles voies de recours prévues par la loi.

