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Vol de carburant : un chauffeur devant la justice à Thiès


Rédigé le Mercredi 9 Septembre 2026 à 20:09 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire de vol de carburant a été examinée par la justice à Thiès. Un chauffeur était poursuivi pour avoir soustrait 60 litres de carburant, dans des circonstances qui ont été exposées devant la juridiction compétente.


Vol de carburant : un chauffeur devant la justice à Thiès

Le dossier concerne un détournement portant sur une quantité de carburant qui devait normalement être utilisée dans le cadre professionnel du prévenu. L’affaire a finalement atterri devant la justice après la découverte des faits.
 

À la barre, les différents éléments du dossier ont été examinés. Le prévenu a dû répondre aux accusations portées contre lui et fournir des explications sur la disparition des 60 litres de carburant.
 

Après les débats, le tribunal a rendu sa décision et a reconnu le chauffeur coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a ainsi été condamné à une peine d'emprisonnement.
 

Cette affaire illustre une nouvelle fois les dossiers de vol ou de détournement de produits destinés à un usage professionnel qui sont régulièrement portés devant les juridictions.
 
La décision judiciaire met ainsi un terme à cette procédure, sous réserve des éventuelles voies de recours prévues par la loi.



Lat Soukabé Fall

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