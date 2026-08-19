Cette tournée avait notamment pour objectif de vérifier la disponibilité des denrées fortement sollicitées à l’approche de cet important événement religieux, qui entraîne chaque année une forte affluence de visiteurs à Tivaouane.





Au terme de sa visite, le ministre s’est dit « satisfait et rassuré » de la situation sur le terrain. Il a particulièrement relevé la disponibilité de l’oignon et de la pomme de terre, deux produits très prisés durant la période du Gamou.





Dr Serigne Guèye Diop a toutefois appelé les commerçants à rester vigilants et à respecter scrupuleusement les règles en vigueur. Il a insisté notamment sur le contrôle des dates de péremption et sur la qualité des produits proposés aux consommateurs.





Le ministre a ainsi invité les acteurs du commerce à faire preuve de responsabilité durant cette période de forte demande, afin de garantir aux populations et aux nombreux pèlerins attendus à Tivaouane des produits conformes aux normes de qualité et de sécurité.



Cette visite intervient dans le cadre du dispositif de préparation du Gamou 2026, marqué par une mobilisation des services de l’État pour assurer notamment l’approvisionnement correct des marchés et la protection des consommateurs.

