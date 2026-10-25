Thiès : une jeune femme de 25 ans tuée par son copain présumé à Keur Massamba Guèye

L’émotion est vive à Keur Massamba Guèye, où un drame conjugal a été signalé dans la nuit du samedi aux environs de 22H. La victime, identifiée par les initiales M. D. Sow, âgée de 25 ans et gérante d’un salon de coiffure, aurait été mortellement violentée lors d’une altercation avec son conjoint, M. Sy, âgé de 42 ans. Pour l’heure, les circonstances exactes du drame ainsi que les raisons à l’origine de la dispute restent à déterminer. Les enquêteurs devront notamment établir le déroulement des faits et les responsabilités dans cette affaire. Le conjoint présumé interpellé Après le drame, le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Thiès. Le conjoint, soupçonné d’être impliqué dans sa mort, a été appréhendé puis conduit dans les locaux de la police. Ce dimanche, les éléments du commissariat dirigé par le commissaire Ibrahima Guèye, accompagnés de la police scientifique, se sont rendus sur les lieux en compagnie du suspect présumé. Cette descente avait pour objectif de procéder aux constatations nécessaires et de recueillir des éléments susceptibles d’éclairer les circonstances du drame. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Un autre drame conjugal récemment signalé à Sam Ndiaye Ce nouveau drame intervient dans un contexte marqué par une autre affaire conjugale mortelle survenue récemment au village de Sam Ndiaye. Dans cette affaire, une épouse est soupçonnée d’avoir mortellement poignardé son mari. La mise en cause avait été présentée à un juge avant d’être placée sous mandat de dépôt. À Keur Massamba Guèye, les investigations en cours devront permettre de préciser les circonstances du décès de la jeune femme et d’établir les faits.