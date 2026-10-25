Rennes a pris l’avantage grâce à Boulaye Dia avant de s’imposer largement contre Strasbourg. Le suivi officiel du club breton confirme le résultat final, 3-0, et situe l’ouverture du score de l’international sénégalais à la 34e minute.

Dia ouvre la voie, Szymanski complète le succès

Selon Dsports, Dia a repris un centre de Frankowski pour inscrire le premier but de la rencontre. La réalisation a été validée après vérification vidéo. Elle a lancé Rennes dans un match dont le tableau d’affichage s’est ensuite alourdi.

Le Stade Rennais attribue les deux autres buts à Sebastian Szymanski, aux 41e et 61e minutes. Les Bretons ont donc rejoint la pause avec deux buts d’avance, puis creusé l’écart en seconde période. Strasbourg n’a pas réduit le score.

Une série nourrie par trois rendez-vous

Le bilan mis en avant par Dsports comprend un doublé contre Auxerre, un penalty face à la Juventus et ce nouveau but devant Strasbourg. Ces quatre réalisations sont réparties sur les quatre dernières apparitions de l’attaquant.

Prêté par la Lazio, toujours selon le média sportif, Boulaye Dia ajoute ainsi une contribution décisive au succès rennais. Son but contre Strasbourg a une place précise dans ce résultat : celui qui a débloqué la rencontre, avant le doublé de Szymanski.

Sources : Stade Rennais, suivi officiel de Rennes-Strasbourg ; Dsports, bilan de Boulaye Dia.