Leader Politique : Amet Mbaye sur Thièsinfo ce samedi à 21 h

Rédigé le Samedi 28 Novembre 2026 à 07:33 | Lu 100 fois Rédigé par SEYELATYR

Amet Mbaye est l’invité de l’émission Leader Politique. La diffusion est annoncée sur Thièsinfo samedi 28 novembre 2026 à 21 h, heure de Dakar.



La bande-annonce présente un extrait de l’entretien avec Amet Mbaye. Image : le plateau de Leader Politique. Crédit : Thièsinfo. Voir la bande-annonce sur Thièsinfo TV

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