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Thiès : la DyTAES renouvelle ses instances et ses priorités


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 17:09 | Lu 169 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Réunie les 21 et 22 octobre 2026 à l’ISRA-CERAAS de Thiès, la DyTAES a renouvelé ses instances et défini ses orientations pour les prochaines années. Enda Pronat est reconduit au secrétariat.


Les participants à la quatrième assemblée générale de la DyTAES, à Thiès.
Les participants à la quatrième assemblée générale de la DyTAES, à Thiès.
La quatrième assemblée générale de la DyTAES a permis de dresser le bilan de deux années de travail et de revoir l’organisation du réseau. Les participants se sont retrouvés à Thiès pour examiner les recommandations de l’évaluation externe et définir la suite de leurs actions en faveur de l’agroécologie.
La dynamique compte désormais 98 membres et 17 dynamiques locales, les DyTAEL, réparties dans 11 régions du Sénégal. Six DyTAEL siègent au comité de pilotage renouvelé. La charte et le règlement intérieur ont également été révisés.

Des priorités ancrées dans les territoires

Au niveau local, les orientations portent sur le renforcement des DyTAEL et l’intégration de l’agroécologie dans les plans de développement. La production locale d’intrants organiques, la promotion des semences paysannes et le développement d’une mécanisation adaptée font partie des axes retenus.

Recherche et partenariat avec l’État

À l’échelle nationale, le réseau entend soutenir un programme de recherche et d’enseignement en agroécologie, ainsi que la concrétisation de la Stratégie nationale de transition agroécologique. La mise en place d’un partenariat institutionnel durable avec l’État figure aussi parmi ses perspectives.
Les travaux se sont achevés sur un appel à traduire les recommandations en actions, afin que les prochaines évaluations puissent mesurer les résultats obtenus.


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