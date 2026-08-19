Le rendez-vous avait été donné au rond-point El Hadji Djiby Diagne, non loin du Centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène. Dès son arrivée, Maodo Malick Mbaye a été entouré par une foule compacte venue lui témoigner son soutien. Dans une ambiance empreinte d’émotion, ses sympathisants l’ont accompagné jusqu’à son domicile à la Cité Lamy.





Sur tout le trajet, l’accueil s’est transformé en véritable manifestation populaire. Cris de joie, applaudissements et témoignages d’affection ont accompagné le cortège, donnant à ce retour des allures de grande retrouvaille entre l’ancien responsable et les populations de son quartier d’enfance.





Visiblement très touché par cette mobilisation, Maodo Malick Mbaye a néanmoins appelé à la retenue. La voix chargée d’émotion, il a tenu à préciser que cette mobilisation ne devait pas être interprétée comme une célébration de sa situation judiciaire.





« En réalité, ce n’est ni une victoire à célébrer, encore moins un triomphalisme à démontrer », a-t-il déclaré devant la foule.





Une manière pour l’ancien directeur général de l’ANAMO de rappeler que la liberté provisoire constitue une étape dans une procédure judiciaire qui suit toujours son cours. Malgré cela, son retour à la Cité Lamy aura été marqué par une forte mobilisation populaire.



Pour ses proches et ses nombreux sympathisants, cette journée restera comme celle des retrouvailles avec un fils du quartier. De son arrivée au rond-point El Hadji Djiby Diagne jusqu’à son domicile, Maodo Malick Mbaye a été accompagné par une foule importante, dans une atmosphère mêlant émotion, solidarité et ferveur populaire.

