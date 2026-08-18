Les ex-temporaires des chemins de fer commencent à recevoir leurs indemnités Après plusieurs mois de mobilisation, les anciens travailleurs temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal commencent à percevoir les sommes qui leur sont dues par l’État.

Le montant total de cette dette est estimé à 5,3 milliards de francs CFA. L’annonce du démarrage des paiements a été faite ce lundi à Thiès par le président de l’Entente des ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal.

Une première tranche concerne 200 anciens agents, qui ont commencé à recevoir leurs indemnités.

Selon le responsable de l’Entente, un deuxième paiement est prévu le 31 août, tandis qu’une troisième opération doit intervenir à la mi-septembre. Les versements sont effectués par l’intermédiaire de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).

Au total, plus de 1 000 ex-temporaires sont concernés par ce règlement. Le paiement des sommes dues sera effectué en trois tranches afin de permettre le versement progressif des indemnités aux bénéficiaires.

Le lancement de cette première opération intervient après plusieurs mois de manifestations et de revendications des anciens travailleurs, qui réclamaient le règlement de leur dette par l’État.

Les trois opérations prévues doivent, à terme, permettre de régler l’intégralité des 5,3 milliards de francs CFA dus aux ex-temporaires concernés.



rts