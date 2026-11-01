La ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf a plaidé pour une participation effective des femmes à la prévention des conflits, à la médiation et à la reconstruction des sociétés. Elle a également appelé à mieux reconnaître leur leadership.
Arlette Mvondo, représentante résidente d’ONU Femmes, a souligné l’importance de l’éducation pour combattre les stéréotypes et favoriser le dialogue.
Adoptée le 31 octobre 2000, la résolution 1325 reconnaît la place des femmes dans les processus de paix.
Source : APS, 1er novembre 2026.
Photo d’archives : GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vignettes recadrées sous la même licence.