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Thiès : à l’UIDT, le rôle des femmes dans la paix mis en avant


Rédigé le Dimanche 1 Novembre 2026 à 08:51 | Lu 52 fois Rédigé par Seyelatyr


L’Université Iba Der Thiam a accueilli, samedi 31 octobre, une commémoration consacrée aux femmes, à la paix et à la sécurité. La rencontre marquait les 26 ans de la résolution 1325 des Nations unies.


Entrée de l’Université de Thiès, juillet 2016. Archives d’illustration, hors cérémonie du 31 octobre 2026. GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Entrée de l’Université de Thiès, juillet 2016. Archives d’illustration, hors cérémonie du 31 octobre 2026. GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Selon l’APS, le ministère de la Famille a organisé cette cérémonie avec ONU Femmes et le soutien financier de la coopération italienne.
La ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf a plaidé pour une participation effective des femmes à la prévention des conflits, à la médiation et à la reconstruction des sociétés. Elle a également appelé à mieux reconnaître leur leadership.
Arlette Mvondo, représentante résidente d’ONU Femmes, a souligné l’importance de l’éducation pour combattre les stéréotypes et favoriser le dialogue.
Adoptée le 31 octobre 2000, la résolution 1325 reconnaît la place des femmes dans les processus de paix.
Source : APS, 1er novembre 2026.
Photo d’archives : GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vignettes recadrées sous la même licence.


Seyelatyr

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