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Finale régionale à Thiès : le parrain Abdoulaye Dièye expose sa vision du sport


Rédigé le Dimanche 1 Novembre 2026 à 08:15 | Lu 41 fois Rédigé par


Parrain de la grande finale régionale au stade Maniang-Soumaré, Abdoulaye Dièye a remercié l’ORCAV de Thiès pour la confiance placée en lui. Le président de Siggi Jotna a consacré son intervention à l’accompagnement de la jeunesse, au renforcement des infrastructures sportives et à un appel au fair-play dans les stades.


Finale régionale à Thiès : le parrain Abdoulaye Dièye expose sa vision du sport
Un parrainage qu’il présente comme un honneur et une occasion de réaffirmer ses ambitions pour le sport thiessois. Présent à la grande finale régionale de l’ORCAV de Thiès, au stade Maniang-Soumaré, Abdoulaye Dièye a exprimé son plaisir d’être associé à ce rendez-vous de la jeunesse. Au micro de Thièsinfo TV, il a remercié le président de l’ORCAV et les membres de l’organisation pour le choix porté sur sa personne.

Un parrainage tourné vers la jeunesse

Dans son intervention, le président de Siggi Jotna insiste sur la place des navétanes dans la vie des jeunes. Il les décrit comme des moments de rencontre, de loisirs, de joie et d’émotion. Sa présence comme parrain s’accompagne ainsi d’un plaidoyer pour l’encouragement de ces activités et pour un accompagnement qui intègre la sensibilisation des participants.
Abdoulaye Dièye ne limite donc pas sa prise de parole au déroulement de la finale. Il relie ce rendez-vous régional à une réflexion sur les moyens donnés au sport et sur les perspectives offertes à la jeunesse de Thiès.

Renforcer les infrastructures sportives à Thiès

Se présentant comme un acteur du développement engagé dans la région, et particulièrement dans le département de Thiès, il défend le renforcement des équipements sportifs. À ses yeux, les investissements réalisés à Dakar doivent également bénéficier à Thiès, dans une logique de décentralisation du sport.
Il évoque à ce sujet sa candidature à la mairie de la ville de Thiès et affirme disposer d’un programme précis pour le sport. Il indique vouloir mettre en œuvre ces projets si les Thiessois lui accordent leur confiance.

Les JOJ et la continuité des investissements

Le parrain aborde également les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il félicite le président de la République, les organisateurs et les équipes ayant travaillé à leur préparation. Il invite les Sénégalais, notamment les jeunes, à remplir les stades pour assister aux compétitions, dans la paix et la joie.
Dans le même temps, Abdoulaye Dièye rend hommage à l’ancien président Macky Sall, auquel il attribue un rôle déterminant dans la réalisation des infrastructures permettant l’accueil de ces Jeux. Il appelle les autorités à poursuivre les investissements sportifs, estimant que le sport constitue un facteur de développement économique.

Un appel au fair-play et à la non-violence

Revenant aux navétanes, Abdoulaye Dièye souligne la nécessité de poursuivre la sensibilisation et de renforcer la solidarité. Il appelle les jeunes au calme dans les stades afin que le football demeure un moment de plaisir et de fête. C’est un message de prévention et de non-violence qu’il adresse aux participants à ces rassemblements sportifs.

Seyelatyr
Reportage : Adama Ndiaye / Seyelatyr.



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