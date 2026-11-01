Un parrainage tourné vers la jeunesseDans son intervention, le président de Siggi Jotna insiste sur la place des navétanes dans la vie des jeunes. Il les décrit comme des moments de rencontre, de loisirs, de joie et d’émotion. Sa présence comme parrain s’accompagne ainsi d’un plaidoyer pour l’encouragement de ces activités et pour un accompagnement qui intègre la sensibilisation des participants.
Abdoulaye Dièye ne limite donc pas sa prise de parole au déroulement de la finale. Il relie ce rendez-vous régional à une réflexion sur les moyens donnés au sport et sur les perspectives offertes à la jeunesse de Thiès.
Renforcer les infrastructures sportives à ThièsSe présentant comme un acteur du développement engagé dans la région, et particulièrement dans le département de Thiès, il défend le renforcement des équipements sportifs. À ses yeux, les investissements réalisés à Dakar doivent également bénéficier à Thiès, dans une logique de décentralisation du sport.
Il évoque à ce sujet sa candidature à la mairie de la ville de Thiès et affirme disposer d’un programme précis pour le sport. Il indique vouloir mettre en œuvre ces projets si les Thiessois lui accordent leur confiance.
Les JOJ et la continuité des investissementsLe parrain aborde également les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il félicite le président de la République, les organisateurs et les équipes ayant travaillé à leur préparation. Il invite les Sénégalais, notamment les jeunes, à remplir les stades pour assister aux compétitions, dans la paix et la joie.
Dans le même temps, Abdoulaye Dièye rend hommage à l’ancien président Macky Sall, auquel il attribue un rôle déterminant dans la réalisation des infrastructures permettant l’accueil de ces Jeux. Il appelle les autorités à poursuivre les investissements sportifs, estimant que le sport constitue un facteur de développement économique.
Un appel au fair-play et à la non-violenceRevenant aux navétanes, Abdoulaye Dièye souligne la nécessité de poursuivre la sensibilisation et de renforcer la solidarité. Il appelle les jeunes au calme dans les stades afin que le football demeure un moment de plaisir et de fête. C’est un message de prévention et de non-violence qu’il adresse aux participants à ces rassemblements sportifs.
Seyelatyr
Reportage : Adama Ndiaye / Seyelatyr.