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Sabre de Lat Dior : à Dékheulé, un appel pour le retrouver


Rédigé le Samedi 31 Octobre 2026 à 12:30 | Lu 76 fois Rédigé par


La question du sabre de Lat Dior Ngoné Latyr Diop a été soulevée lors de sa commémoration à Dékheulé. Dans le reportage original de Thièsinfo TV, un intervenant relate une démarche auprès de l’état-major qui, selon lui, n’a pas permis de retrouver l’objet. Il annonce vouloir poursuivre les recherches avec la famille.


Prise de parole lors de la commémoration de Lat Dior à Dékheulé. Capture du reportage Thièsinfo TV.
Prise de parole lors de la commémoration de Lat Dior à Dékheulé. Capture du reportage Thièsinfo TV.

Retrouver la trace du sabre de Lat Dior : cette demande s’est invitée dans les prises de parole à Dékheulé, à l’occasion de la commémoration du héros national. Un intervenant a évoqué le parcours qu’aurait suivi l’objet, tout en faisant état d’une démarche restée sans résultat auprès de l’état-major.

Un sabre qui aurait été confié à l’armée

Selon son récit, la famille de Lat Dior avait remis le sabre à un ancien président. Celui-ci l’aurait ensuite confié à l’armée afin d’en assurer la sécurité. L’intervenant présente ainsi cette remise comme une mesure destinée à protéger l’objet.

Il affirme qu’une démarche auprès de l’état-major n’a pas permis de retrouver le sabre. Il entend poursuivre les recherches avec la famille afin d’en retrouver la trace. Son intervention laisse donc ouverte la question de la localisation de cette pièce, dont il souhaite connaître le devenir.

La transmission de l’héritage au cœur des attentes

Cette demande s’inscrit dans une commémoration également marquée par des appels à mieux préserver et transmettre l’héritage de Lat Dior. Dans un hommage au héros national, un intervenant a rappelé les valeurs de courage, de dignité et de résistance à la domination coloniale associées à son combat. Il a salué les lingères et les descendantes pour leur contribution à la sauvegarde de cette mémoire.

La réhabilitation du mausolée a été réclamée pour en faire un lieu de recueillement et de transmission. La construction d’un musée historique conservant les témoignages de la vie et du combat de Lat Dior figure également parmi les demandes exprimées.

Une autre intervention a insisté sur la vocation d’un tel établissement : conserver, documenter et transmettre, plutôt que se limiter à un bâtiment. À Dékheulé, la recherche du sabre évoquée par l’intervenant rejoint ainsi les préoccupations exprimées autour de la préservation du patrimoine lié à Lat Dior.

Source : reportage original Thièsinfo TV.

Seyelatyr

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