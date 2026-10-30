La réhabilitation du mausolée de Lat Dior, la valorisation du musée et l’amélioration des accès aux sites historiques ont occupé une place centrale dans les interventions recueillies lors de la commémoration à Dékheulé. Au-delà de l’hommage au héros national, plusieurs prises de parole ont exprimé l’attente d’actions concrètes pour préserver sa mémoire et faire vivre ce patrimoine.

Réhabiliter le mausolée, donner vie au musée

Dans son hommage à Lat Dior Ngoné Latyr Diop, un intervenant a rappelé les valeurs de courage, de dignité et de résistance à la domination coloniale associées au héros national. Il a félicité les lingères et les descendantes pour leur contribution à la préservation de cet héritage et à sa transmission.

La réhabilitation du mausolée figure au premier rang de ses attentes. L’objectif défendu est d’en faire un haut lieu de mémoire, de recueillement et de transmission. Il a également demandé la construction d’un musée historique consacré à la vie et au combat de Lat Dior, où seraient conservés les témoignages de son parcours. À ses yeux, le héros national mérite davantage que ce qui lui est consacré.

Les demandes portent aussi sur l’aménagement et le renforcement des infrastructures routières et culturelles desservant les sites. L’intervenant a cité les visiteurs, les chercheurs, les élèves et les touristes parmi les publics concernés.

Le musée a, par ailleurs, fait l’objet de critiques portant sur sa forme actuelle, sa fréquentation jugée insuffisante et l’absence de stratégie de valorisation. L’intervenant qui s’est exprimé sur ce point a rappelé les promesses de l’État. Il a demandé de faire du mémorial un moteur de développement local, en insistant sur la mission d’un musée : conserver, documenter et transmettre. Dans cette perspective, l’existence d’un bâtiment ne saurait, à elle seule, tenir lieu de politique de valorisation.

Un projet touristique à l’échelle intercommunale

Au fil des interventions, la coopération entre collectivités a également été évoquée. Un intervenant s’est déclaré disposé à collaborer avec le maire dans un cadre intercommunal.

Sur le volet touristique, un intervenant a fait état d’un projet d’étude de faisabilité pour un tourisme rural intégré à l’échelle intercommunale. Il a affirmé l’avoir soumis au ministère du Tourisme plus d’un an auparavant. Il a également cité un jardin public à Dékheulé, dont il a attribué la réalisation à ce ministère.

Retrouver la trace du sabre de Lat Dior

La question du sabre de Lat Dior a enfin été soulevée. Selon le récit d’un intervenant, la famille l’avait remis à un ancien président, qui l’aurait confié à l’armée pour en assurer la sécurité. Il a indiqué qu’une démarche auprès de l’état-major n’avait pas permis de retrouver le sabre. Souhaitant en retrouver la trace, il a annoncé vouloir poursuivre les recherches avec la famille.

Retrouvez les interventions et les images de la commémoration dans le reportage de Thièsinfo TV ci-dessous.

Seyelatyr

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