Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mausolée délaissé et promesses oubliées : Dékheulé hausse le ton face à l'État


Rédigé le Vendredi 30 Octobre 2026 à 20:47 | Lu 62 fois Rédigé par


À Dékheulé, la commémoration de Lat Dior a donné lieu à de fortes demandes pour la réhabilitation du mausolée et la valorisation du musée. Des intervenants ont rappelé les promesses de l’État, plaidé pour un développement touristique du site et demandé que les recherches se poursuivent pour retrouver le sabre du héros national.


Commémoration de Lat Dior à Dékheulé. Visuel du reportage — Thièsinfo TV.
Commémoration de Lat Dior à Dékheulé. Visuel du reportage — Thièsinfo TV.

La réhabilitation du mausolée de Lat Dior, la valorisation du musée et l’amélioration des accès aux sites historiques ont occupé une place centrale dans les interventions recueillies lors de la commémoration à Dékheulé. Au-delà de l’hommage au héros national, plusieurs prises de parole ont exprimé l’attente d’actions concrètes pour préserver sa mémoire et faire vivre ce patrimoine.

Réhabiliter le mausolée, donner vie au musée

Dans son hommage à Lat Dior Ngoné Latyr Diop, un intervenant a rappelé les valeurs de courage, de dignité et de résistance à la domination coloniale associées au héros national. Il a félicité les lingères et les descendantes pour leur contribution à la préservation de cet héritage et à sa transmission.

La réhabilitation du mausolée figure au premier rang de ses attentes. L’objectif défendu est d’en faire un haut lieu de mémoire, de recueillement et de transmission. Il a également demandé la construction d’un musée historique consacré à la vie et au combat de Lat Dior, où seraient conservés les témoignages de son parcours. À ses yeux, le héros national mérite davantage que ce qui lui est consacré.

Les demandes portent aussi sur l’aménagement et le renforcement des infrastructures routières et culturelles desservant les sites. L’intervenant a cité les visiteurs, les chercheurs, les élèves et les touristes parmi les publics concernés.

Le musée a, par ailleurs, fait l’objet de critiques portant sur sa forme actuelle, sa fréquentation jugée insuffisante et l’absence de stratégie de valorisation. L’intervenant qui s’est exprimé sur ce point a rappelé les promesses de l’État. Il a demandé de faire du mémorial un moteur de développement local, en insistant sur la mission d’un musée : conserver, documenter et transmettre. Dans cette perspective, l’existence d’un bâtiment ne saurait, à elle seule, tenir lieu de politique de valorisation.

Un projet touristique à l’échelle intercommunale

Au fil des interventions, la coopération entre collectivités a également été évoquée. Un intervenant s’est déclaré disposé à collaborer avec le maire dans un cadre intercommunal.

Sur le volet touristique, un intervenant a fait état d’un projet d’étude de faisabilité pour un tourisme rural intégré à l’échelle intercommunale. Il a affirmé l’avoir soumis au ministère du Tourisme plus d’un an auparavant. Il a également cité un jardin public à Dékheulé, dont il a attribué la réalisation à ce ministère.

Retrouver la trace du sabre de Lat Dior

La question du sabre de Lat Dior a enfin été soulevée. Selon le récit d’un intervenant, la famille l’avait remis à un ancien président, qui l’aurait confié à l’armée pour en assurer la sécurité. Il a indiqué qu’une démarche auprès de l’état-major n’avait pas permis de retrouver le sabre. Souhaitant en retrouver la trace, il a annoncé vouloir poursuivre les recherches avec la famille.

Retrouvez les interventions et les images de la commémoration dans le reportage de Thièsinfo TV ci-dessous.

Seyelatyr

Contact de la rédaction : 77 531 25 79 — Pour vos couvertures médiatiques.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 28 Octobre 2026 - 19:11 Thiès : incendie dans une usine de boissons à Touba Peycouck

Mercredi 28 Octobre 2026 - 11:34 Thiès : le Chœur des Altruistes soutient 50 élèves de Darou Salam 2

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction