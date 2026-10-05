Thiès : Habib Kane distribue des milliers de kits scolaires et se prononce sur la situation politique

À l’occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le président Habib Kane a une nouvelle fois posé un geste en faveur des familles thiessoises. Plusieurs milliers de kits scolaires ont été remis aux élèves, dans un contexte où les dépenses liées aux fournitures représentent une charge importante pour de nombreux parents. La cérémonie a été marquée par la présence de nombreux bénéficiaires, qui ont salué cette initiative et exprimé leur reconnaissance à l’endroit de Habib Kane. Prenant la parole, le président Habib Kane a expliqué que cette action s’inscrit dans une démarche sociale qu’il mène depuis plusieurs années. Selon lui, les actions en faveur des populations ne doivent pas être limitées aux périodes électorales. « Cela fait au minimum douze ans que nous menons ce type d’actions sociales », a-t-il déclaré, estimant que la solidarité envers les familles doit rester une démarche régulière. Habib Kane s'est également exprimé sur certaines pratiques politiques en période de rentrée scolaire. Il a notamment invité les populations à apprécier les différentes initiatives à l’aune de leur utilité concrète. Selon lui, certains responsables politiques profiteraient de ces périodes pour multiplier des actions qu’il juge davantage destinées à attirer l’attention qu’à répondre durablement aux besoins des populations. Le budget de la Ville de Thiès au cœur des préoccupations Au cours de son intervention, Habib Kane a également abordé la question du budget de la Ville de Thiès, avec un accent particulier sur les dépenses liées à l’éclairage public. Il a soulevé des interrogations sur les montants consacrés à ce secteur et sur leur adéquation avec les résultats visibles sur le terrain. La question de l’éclairage public demeure un enjeu important pour les collectivités, notamment en matière de sécurité, de mobilité et de maîtrise des dépenses énergétiques. Au niveau national, les pouvoirs publics ont d’ailleurs engagé plusieurs programmes visant à développer l’éclairage public solaire et à réduire les charges énergétiques des collectivités. La troisième phase du programme national d’éclairage public solaire prévoit notamment l’installation de 150 000 lampadaires solaires autonomes. Habib Kane ouvre la porte à un rapprochement avec KIIRAAY Sur le terrain politique, les déclarations de Habib Kane ont également retenu l’attention. Alors que des spéculations circulent depuis quelque temps sur un éventuel rapprochement entre le président Habib Kane et le parti KIIRAAY, celui-ci semble désormais ouvrir une nouvelle perspective en se déclarant disposé à accueillir le président Bassirou Diomaye Faye dans une dynamique visant à renforcer l’implantation du parti à Thiès. Cette sortie intervient alors que KIIRAAY poursuit sa structuration à travers différentes initiatives locales et départementales. Le parti met notamment en avant des priorités liées au pouvoir d’achat, à l’éducation, à l’emploi, aux territoires et aux services publics. Entre action sociale, préoccupations municipales et positionnement politique, Habib Kane entend ainsi maintenir sa présence sur le terrain thiessois. La distribution des kits scolaires constitue, selon ses déclarations, une nouvelle illustration de cette démarche, tandis que ses propos sur l’avenir politique de Thiès pourraient alimenter les débats dans les prochains jours.