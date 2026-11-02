Thiès : Ahmed Saloum Dieng appelle à l’apaisement institutionnel

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:43 | Lu 64 fois Rédigé par Seyelatyr

Lors du Forum islamique pour la paix, organisé le 1er novembre à Thiès, Ahmed Saloum Dieng a plaidé pour des relations apaisées entre les institutions.





Selon le compte rendu de l’APS, il a demandé aux pouvoirs publics d’apaiser les relations entre les institutions. Il considère la paix comme une condition indispensable au développement.

La rencontre portait sur la paix et le développement au Sénégal. Initié en 2003 à Thiès, ce forum réunit chaque année une vingtaine d’associations islamiques issues des confréries du pays.

Source : Préserver la stabilité politique et sociale du Sénégal : c’est l’appel lancé dimanche 1er novembre à Thiès par Ahmed Saloum Dieng. Le président du Forum islamique pour la paix intervenait à la 24e édition de cette rencontre.Selon le compte rendu de l’APS, il a demandé aux pouvoirs publics d’apaiser les relations entre les institutions. Il considère la paix comme une condition indispensable au développement.La rencontre portait sur la paix et le développement au Sénégal. Initié en 2003 à Thiès, ce forum réunit chaque année une vingtaine d’associations islamiques issues des confréries du pays.Source : APS

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