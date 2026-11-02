Rue de Thiès, quartier Nguinth, en juillet 2016. Archive illustrant la ville, sans lien direct avec le Forum islamique pour la paix. GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Préserver la stabilité politique et sociale du Sénégal : c’est l’appel lancé dimanche 1er novembre à Thiès par Ahmed Saloum Dieng. Le président du Forum islamique pour la paix intervenait à la 24e édition de cette rencontre.
Selon le compte rendu de l’APS, il a demandé aux pouvoirs publics d’apaiser les relations entre les institutions. Il considère la paix comme une condition indispensable au développement.
La rencontre portait sur la paix et le développement au Sénégal. Initié en 2003 à Thiès, ce forum réunit chaque année une vingtaine d’associations islamiques issues des confréries du pays.
Source : APS
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