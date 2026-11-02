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Thiès : 43 encadrants formés pour accompagner les jeunes en alternance


Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:36 | Lu 65 fois Rédigé par Seyelatyr


Quinze tuteurs d'entreprise et 28 formateurs ont achevé six jours de renforcement de capacités. La remise des attestations s'est déroulée samedi 31 octobre à Thiès, selon l'APS, qui en a rendu compte dimanche.


Une rue de Thiès en juillet 2016. Archive illustrant la ville, sans lien avec la session PF2E. GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Une rue de Thiès en juillet 2016. Archive illustrant la ville, sans lien avec la session PF2E. GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mieux relier l'apprentissage en centre et la pratique en entreprise : c'est l'objectif de la session achevée à Thiès dans le cadre du programme de formation école-entreprise (PF2E). Les participants ont reçu leurs attestations le samedi 31 octobre, après six jours de travail.
La préparation des apprentissages, leur planification et le suivi des jeunes jusqu'à la certification figuraient au programme. Cette formation vise à améliorer l'accompagnement des apprenants entre leurs lieux d'enseignement et les entreprises formatrices.
Seyelatyr
Source : APS.


Seyelatyr

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