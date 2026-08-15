La cérémonie d’installation a réuni des militants, sympathisants et acteurs locaux venus accompagner cette nouvelle étape dans le développement du parti. À travers la mise en place de cette structure de proximité, Moussa Sarr affiche sa volonté de faire de la mobilisation à la base un levier essentiel pour élargir l’influence de Kiiray dans la commune.





Lors de cette rencontre, le responsable politique a insisté sur la nécessité de rester au contact des populations et de mieux prendre en compte leurs préoccupations. La nouvelle cellule devrait notamment servir de cadre de coordination pour les militants, mais aussi de relais entre les populations de Pire Gourey et les responsables du parti.





Pour Moussa Sarr, l’installation de cette structure ne constitue donc pas une simple opération politique. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer l’implantation territoriale de Kiiray, à attirer de nouveaux adhérents et à préparer le terrain pour les prochaines échéances politiques.





Cette dynamique intervient dans un contexte où les différentes formations politiques cherchent à consolider leur présence dans les communes et les quartiers. À Pire, comme dans plusieurs localités du département de Tivaouane, les responsables politiques multiplient les initiatives de terrain afin de renforcer leurs réseaux et de gagner davantage de sympathisants.





Avec cette nouvelle cellule, Moussa Sarr veut ainsi donner un signal sur la capacité de Kiiray à s’organiser jusque dans les zones les plus proches des populations. L’objectif affiché est de poursuivre la massification, d’élargir le maillage du parti et de faire de Pire Gourey un point d’appui dans la stratégie d’implantation de Kiiray dans la région de Thiès.



La mobilisation enregistrée autour de cette installation traduit, en tout cas, l’intérêt croissant des acteurs locaux pour la nouvelle configuration politique. Reste désormais à voir si cette implantation se traduira, dans la durée, par une augmentation significative des adhésions et par une présence durable de Kiiray dans le paysage politique de Pire.

