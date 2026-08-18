Patrick Vieira prend les commandes des Lions La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officiellement annoncé la nomination de Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal.

La décision a été adoptée à l’unanimité par le Comité d’Urgence de la FSF lors d’une session extraordinaire tenue le lundi 17 août 2026.

D’après le communiqué publié mardi 18 août, la réunion s’est déroulée en visioconférence à partir de 15 heures, avec la participation des membres statutaires du Comité d’Urgence. Seul Cheikh Ahmet Tidiane Seck était absent, son absence ayant été excusée.

Pour la FSF, le choix de Patrick Vieira répond à la volonté de renforcer l’encadrement technique des Lions et de poursuivre les ambitions sportives de la sélection sénégalaise.

Les discussions entre les différentes parties se poursuivent actuellement afin de finaliser les modalités administratives et contractuelles liées à son arrivée.

La Fédération précise que la date de présentation officielle du nouvel entraîneur ainsi que les prochaines étapes de son installation seront annoncées ultérieurement.

Ancien international français et champion du monde en 1998, Patrick Vieira a également dirigé plusieurs clubs en France et en Angleterre. Il devient ainsi le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal.