COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Passif social des ex-travailleurs de la SNCS, de TRANSRAIL et de DBF : l’État tient ses engagements et accélère le règlement définitif des créances

Sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, qui a fait de la justice sociale, de l’équité et de l’apaisement du climat social des priorités de son action, l’État s’est résolument engagé à apporter une solution définitive à ce dossier qui fait l’objet d’un suivi rapproché depuis 2024.

Un passif social hérité de plusieurs décennies de restructurations

Ce dossier trouve son origine dans les multiples restructurations qu'a connues le secteur ferroviaire sénégalais depuis les années 1960, avec la succession de plusieurs entités d'exploitation Régie des Chemins de Fer du Sénégal (RCFS), la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (SNCS), TRANSRAIL et Dakar Bamako Ferroviaire (DBF) avant la création de CFS en 2020. Au fil de ces mutations, les cotisations sociales dues à l'IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale par ces différentes structures n'ont pas toujours été intégralement reversées, laissant un passif social évalué à près de 5,2 milliards de FCFA, dont l'État a accepté d'assumer la charge.

Des retraités plongés dans la précarité

Conséquence directe de cette situation, plusieurs centaines de retraités et ayants droit, parmi lesquels de nombreuses veuves et orphelins, se sont retrouvés dans l'impossibilité de percevoir l'intégralité de leurs pensions, après pourtant plus de trente années de service pour certains. Regroupés au sein de l'Entente des Ex-Temporaires de la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal, de TRANSRAIL et de DBF ils n'ont eu de cesse d'alerter les autorités sur leur situation de vulnérabilité, entraînant à plusieurs reprises des mouvements de protestation ayant affecté le trafic ferroviaire, notamment sur l'axe Dakar-Thiès-Diogo.

Une mobilisation déterminée du MiTTA

Sous la conduite du Ministre des Transports Terrestres et Aériens (MiTTA) M. Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, les démarches se sont intensifiées pour apporter à cette situation une issue concrète et durable.

C'est dans ce cadre que ce dernier, accompagné du Ministre en charge du Travail et du Directeur Général des Chemins de Fer du Sénégal, s'est rendu à Thiès le 25 juillet dernier, pour rencontrer les retraités qui occupaient depuis plusieurs jours la gare et les emprises ferroviaires en signe de protestation.

Cette démarche de proximité et d'écoute a permis de renouer le dialogue et de créer les conditions d'une avancée décisive du dossier. Les engagements pris à cette occasion par les autorités ont notamment permis la levée du mot d'ordre et la libération de la gare et des voies de Thiès.

Les premiers paiements à compter du 17 août 2026

À la suite de la mobilisation par l’État d’un acompte de 2 milliards de FCFA, correspondant au minimum requis par l’IPRES pour engager le processus de paiement, les premiers règlements interviendront à compter du lundi 17 août 2026.

Les paiements seront effectués par lots successifs (un premier lot de 190 bénéficiaires déjà finalisé), tous les quinze jours, avec pour objectif d’aboutir au règlement intégral des droits dans un délai de 45 jours.

Une attention particulière sera accordée aux veuves et héritiers des travailleurs décédés, également concernés par le dispositif.

L’État poursuivra par ailleurs son accompagnement de l’IPRES pour la régularisation du reliquat restant et la poursuite des démarches nécessaires au règlement définitif du passif.

Une dynamique collective pour un règlement définitif

La réunion de suivi présidée le 10 août 2026 par le Ministre Serigne Abdoul Ahad Ndiaye a permis de constater les avancées significatives enregistrées et de confirmer les modalités de paiement.

L’ensemble des parties prenantes s’est engagé à maintenir cette dynamique de collaboration en vue d’un règlement définitif et durable du dossier. Un comité de suivi accompagnera la mise en œuvre des paiements.

À travers cette avancée, le Gouvernement réaffirme sa détermination, sous l’impulsion du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, à apporter une réponse concrète et durable aux préoccupations des anciens travailleurs du secteur ferroviaire et de leurs familles.

Le Directeur Général