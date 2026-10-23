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Nouvelle ville de Thiès : l’État annonce un objectif de 136 000 logements


Rédigé le Vendredi 23 Octobre 2026 à 19:00 | Lu 57 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Thiès-Ouest est présenté comme le projet phare du programme national d’habitat. Des aménagements sont aussi annoncés sur 900 hectares à Notto-Diobass. Le calendrier de réalisation reste à préciser.


Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme. Photo d’archives publiée sur Thièsinfo.
Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme. Photo d’archives publiée sur Thièsinfo.
Thiès-Ouest figure au premier plan des ambitions de l’État en matière d’habitat. Selon l’APS, Moussa Bala Fofana a présenté jeudi 22 octobre, à l’ouverture du salon SENHABITAT à Dakar, un objectif de 136 000 logements à terme pour la Nouvelle Ville de Thiès.

Un objectif à terme pour Thiès-Ouest

Le ministre de l’Urbanisme décrit ce projet comme le pôle phare du Programme national de renouveau urbain et d’habitat souverain. Le schéma directeur prévoit une centaine d’écoquartiers, avec des composantes universitaires et industrielles.

900 hectares annoncés à Notto-Diobass

Le ministre a également annoncé des aménagements sur 900 hectares à Notto-Diobass. Cette opération est citée parmi les interventions territoriales du programme national.

Le calendrier et les conditions d’accès restent à préciser

Ces chiffres expriment des objectifs annoncés. La dépêche consultée ne fournit pas de calendrier détaillé de livraison pour Thiès-Ouest, ni de modalités d’attribution des futurs logements.
Pour les ménages, les prochaines précisions à suivre porteront sur les prix, les critères d’accès, les financements et les équipements de proximité. La traduction de cette ambition en logements accessibles constituera l’enjeu central du dossier.
Source : Agence de presse sénégalaise, 22 octobre 2026.


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