Un objectif à terme pour Thiès-OuestLe ministre de l’Urbanisme décrit ce projet comme le pôle phare du Programme national de renouveau urbain et d’habitat souverain. Le schéma directeur prévoit une centaine d’écoquartiers, avec des composantes universitaires et industrielles.
900 hectares annoncés à Notto-DiobassLe ministre a également annoncé des aménagements sur 900 hectares à Notto-Diobass. Cette opération est citée parmi les interventions territoriales du programme national.
Le calendrier et les conditions d’accès restent à préciserCes chiffres expriment des objectifs annoncés. La dépêche consultée ne fournit pas de calendrier détaillé de livraison pour Thiès-Ouest, ni de modalités d’attribution des futurs logements.
Pour les ménages, les prochaines précisions à suivre porteront sur les prix, les critères d’accès, les financements et les équipements de proximité. La traduction de cette ambition en logements accessibles constituera l’enjeu central du dossier.
Source : Agence de presse sénégalaise, 22 octobre 2026.