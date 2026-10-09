Mobile Money : un simple clic peut exposer votre argent aux fraudeurs

Rédigé le Samedi 10 Octobre 2026 à 12:15 | Lu 81 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

La Police nationale a lancé, vendredi 9 octobre 2026, une alerte concernant une vaste campagne d’escroquerie visant les utilisateurs de services financiers mobiles. À travers des applications malveillantes et des liens frauduleux, les cybercriminels cherchent à dérober les codes secrets des victimes afin de prendre le contrôle de leurs comptes Mobile Money et d’effectuer des transferts d’argent à leur insu.



Des logiciels malveillants pour détourner l’argent des victimes Dans un communiqué diffusé par la Direction générale de la Police nationale, les autorités mettent en garde contre une nouvelle menace numérique susceptible de compromettre la sécurité des transactions financières sur téléphone portable.



Selon la Police, les fraudeurs utilisent des applications malveillantes, communément appelées malwares, ainsi que des liens trompeurs pour récupérer discrètement les informations confidentielles des utilisateurs. Une fois les codes secrets obtenus, ils peuvent accéder aux comptes financiers des victimes et procéder à des transferts d’argent frauduleux.



Cette méthode d’escroquerie repose notamment sur la manipulation des utilisateurs, invités à télécharger des applications ou à cliquer sur des liens présentés comme attractifs. Certaines sollicitations peuvent promettre l’accès à des matchs, à des films ou encore à des gains faciles, dans le but d’inciter les internautes à baisser leur garde.

La Police appelle à la vigilance Face à cette campagne, la Police nationale invite les citoyens à redoubler de prudence dans l’utilisation de leurs téléphones et de leurs services financiers mobiles.



Elle recommande de ne pas télécharger d’applications provenant de sources douteuses, particulièrement celles partagées sur les réseaux sociaux ou par l’intermédiaire des applications de messagerie instantanée. Les utilisateurs sont également invités à éviter les liens suspects et à ne donner aucune suite aux sollicitations promettant des avantages ou des récompenses peu crédibles.



La protection des codes secrets et des informations personnelles demeure essentielle pour limiter les risques de fraude. Les citoyens doivent notamment éviter de communiquer leurs données confidentielles à des inconnus et se méfier des demandes inhabituelles liées à leurs comptes financiers.



Des investigations pour identifier les auteurs La Direction générale de la Police nationale assure que ses services compétents mènent actuellement des investigations approfondies afin de retrouver les auteurs de ces actes de cybercriminalité, de les identifier et de procéder à leur interpellation.



Les autorités réaffirment ainsi leur engagement dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité numérique, qui exploitent les outils technologiques pour porter atteinte aux biens et aux données des citoyens.



Comment signaler une tentative d’escroquerie ? La Police nationale invite toute personne disposant d’informations utiles ou souhaitant signaler une infraction cybercriminelle à utiliser la plateforme officielle de signalement :



Les citoyens peuvent également contacter gratuitement les services de police aux numéros 17 ou 800 00 17 00.



Le communiqué est signé par le commissaire de police Mamadou Diouf, chef de la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale de la Police nationale.



La vigilance reste donc de mise : face aux promesses de gains faciles et aux liens suspects, un simple clic peut exposer un compte Mobile Money à une tentative de fraude.

Dans un communiqué diffusé par la Direction générale de la Police nationale, les autorités mettent en garde contre une nouvelle menace numérique susceptible de compromettre la sécurité des transactions financières sur téléphone portable.Selon la Police, les fraudeurs utilisent des applications malveillantes, communément appelées malwares, ainsi que des liens trompeurs pour récupérer discrètement les informations confidentielles des utilisateurs. Une fois les codes secrets obtenus, ils peuvent accéder aux comptes financiers des victimes et procéder à des transferts d’argent frauduleux.Cette méthode d’escroquerie repose notamment sur la manipulation des utilisateurs, invités à télécharger des applications ou à cliquer sur des liens présentés comme attractifs. Certaines sollicitations peuvent promettre l’accès à des matchs, à des films ou encore à des gains faciles, dans le but d’inciter les internautes à baisser leur garde.Face à cette campagne, la Police nationale invite les citoyens à redoubler de prudence dans l’utilisation de leurs téléphones et de leurs services financiers mobiles.Elle recommande de ne pas télécharger d’applications provenant de sources douteuses, particulièrement celles partagées sur les réseaux sociaux ou par l’intermédiaire des applications de messagerie instantanée. Les utilisateurs sont également invités à éviter les liens suspects et à ne donner aucune suite aux sollicitations promettant des avantages ou des récompenses peu crédibles.La protection des codes secrets et des informations personnelles demeure essentielle pour limiter les risques de fraude. Les citoyens doivent notamment éviter de communiquer leurs données confidentielles à des inconnus et se méfier des demandes inhabituelles liées à leurs comptes financiers.La Direction générale de la Police nationale assure que ses services compétents mènent actuellement des investigations approfondies afin de retrouver les auteurs de ces actes de cybercriminalité, de les identifier et de procéder à leur interpellation.Les autorités réaffirment ainsi leur engagement dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité numérique, qui exploitent les outils technologiques pour porter atteinte aux biens et aux données des citoyens.La Police nationale invite toute personne disposant d’informations utiles ou souhaitant signaler une infraction cybercriminelle à utiliser la plateforme officielle de signalement : https://signalementcyber.dgpn.sn/ Les citoyens peuvent également contacter gratuitement les services de police aux numérosouLe communiqué est signé par le commissaire de police Mamadou Diouf, chef de la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale de la Police nationale.

Lat Soukabé Fall

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