Le chef de l’État attendu à Tivaouane avant le Mawlid Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu vendredi à Tivaouane pour sa traditionnelle visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, à quelques jours du Mawlid prévu le 25 août.

L’annonce a été faite samedi soir par Serigne Habib Sy à l’issue de la deuxième séance de « Burd ». Le chef de l’État doit être reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Selon Serigne Habib Sy, le Khalife a donné des instructions afin que le président de la République soit accueilli comme il se doit. Il a également indiqué que le chef de l’État est considéré comme l’invité de Tivaouane et de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy.

L’édition 2026 du Mawlid, qui commémore la naissance du Prophète Mohamed (PSL), est placée à Tivaouane sous le thème : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l’Unicité (Tawhid) ».

Cette édition met notamment l’accent sur la foi, la responsabilité individuelle et collective, la cohésion sociale, la paix et le bien commun.

Au Sénégal, le Mawlid, communément appelé Gamou, constitue un important rendez-vous religieux qui rassemble chaque année de nombreux fidèles à Tivaouane.