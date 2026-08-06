

Le Sénégal s’apprête à prendre part à la 46ᵉ édition du Concours international Roi Abdoul Aziz, prévue du 6 au 19 août 2026 à La Mecque. Le pays compte sur quatre représentants pour défendre ses couleurs lors de cette compétition consacrée à la récitation et à la mémorisation du Saint Coran.

Avant leur départ, les quatre candidats ont été reçus par le ministre de l’Éducation nationale, qui leur a remis officiellement le drapeau national. Cette cérémonie symbolise la confiance accordée à ces jeunes représentants appelés à porter les couleurs du Sénégal dans cette compétition internationale.

Lors de cette rencontre, le ministre a également réaffirmé la volonté de l’État de poursuivre la valorisation de l’enseignement coranique et des savoirs endogènes. Il a souligné que le parcours de ces candidats témoigne de l’importance des écoles coraniques dans la formation de la jeunesse sénégalaise.

La délégation est composée de candidats ayant déjà obtenu des résultats dans des compétitions nationales et internationales. Mohamed El Béchir Thiam, vainqueur du premier Prix SENICO 2026, et Ndeye Boussou Diattara, lauréate du Grand Prix international du Chef de l’État en 2023, participeront à l’épreuve consacrée à la mémorisation intégrale du Saint Coran.

De leur côté, Cheikhna Mbaye, deuxième du Prix SENICO 2026, et Koumba Soumaya Hanne, meilleure candidate féminine de cette édition, prendront part à l’épreuve portant sur la mémorisation de quinze juz’.

En leur confiant le drapeau national, le ministre leur a demandé de représenter le Sénégal avec courtoisie, humilité et piété.

Avec cette sélection, le Sénégal entend poursuivre son parcours dans les compétitions internationales de mémorisation et de récitation du Coran et tenter de confirmer sa réputation dans ce domaine.