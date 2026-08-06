À deux semaines du Maouloud 2026, les préparatifs se poursuivent à Tivaouane. La cellule Zawiya Tijaniyya a présenté samedi les principaux axes du dispositif prévu pour cette édition ainsi que son programme spirituel.

Placée sous l’autorité du Khalife général des Tidjanes, la célébration sera organisée autour du thème : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l’Unicité (Tawhid) ».

Au Sénégal, le Maouloud, également appelé Gamou, figure parmi les principaux rendez-vous religieux de l’Afrique de l’Ouest. L’événement rassemble chaque année de nombreux fidèles à Tivaouane pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), mais également pour approfondir leur attachement aux enseignements islamiques et à la tradition spirituelle de la cité de Maodo El Hadji Malick Sy.

Pour l’édition 2026, les organisateurs souhaitent mettre l’accent sur la foi, la transmission du savoir et la responsabilité. Le Tawhid, placé au centre du thème, est présenté comme un fondement pouvant favoriser l’unité, la paix, la justice et la fraternité.

Cette orientation intervient dans un contexte marqué par des tensions sociales et identitaires ainsi que par les transformations liées aux technologies numériques. Les organisateurs souhaitent ainsi encourager une parole responsable, une conduite éthique et une action collective inspirées des enseignements prophétiques.

Le programme du Bourda et du Gamou comprendra plusieurs activités religieuses, scientifiques, culturelles et éducatives. Des conférences, panels, rencontres de dialogue, activités culturelles et sessions de formation sont annoncés, en parallèle des différents temps de communion spirituelle.

La sauvegarde du patrimoine manuscrit islamique et la transmission du savoir feront également partie des préoccupations de cette édition. Les questions liées au numérique seront abordées afin de mettre en relation l’héritage intellectuel de Tivaouane avec les réalités du monde actuel.

La jeunesse devrait également jouer un rôle important dans cette démarche. Les organisateurs souhaitent notamment renforcer son implication dans une dynamique fondée sur la responsabilité et l’éthique, tout en favorisant le rapprochement entre tradition et modernité.

À travers le Maouloud 2026, Tivaouane entend ainsi dépasser le seul cadre de la commémoration religieuse pour en faire un moment d’enseignement, de réflexion et de renouvellement spirituel. L’objectif est également de renforcer la transmission du savoir islamique et de mettre en valeur le patrimoine spirituel et intellectuel de la cité.

La rencontre organisée samedi s’est déroulée en présence de plusieurs dignitaires et responsables religieux, parmi lesquels Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Hamid Sy. Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, des responsables du COSKAS ainsi que plusieurs fidèles ont également participé à la conférence consacrée aux préparatifs de l’édition 2026.

rts