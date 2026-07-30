Thiès, le 30 juillet 2026 — Éducation

ISM Thiès : la 5e promotion de l’IFMES reçoit ses diplômes

Le groupe ISM Thiès a célébré la sortie de la cinquième promotion de son Institut de formation au métier d’enseignant, l’IFMES. Après plusieurs mois de formation théorique et pratique, les nouveaux diplômés ont été invités à exercer leur métier avec compétence, intégrité, humanisme et un profond sens des responsabilités.

La cérémonie de graduation de la promotion 2026 de l’Institut de formation au métier d’enseignant, IFMES, a réuni à Thiès les responsables du groupe ISM, des représentants de l’administration scolaire, des inspecteurs de l’éducation, des formateurs, des parents, des partenaires ainsi que les élèves-maîtres arrivés au terme de leur parcours.

Placée sous le signe de la reconnaissance et de l’excellence pédagogique, cette rencontre a marqué l’aboutissement de plusieurs mois de cours, de travaux collectifs et de stages pratiques dans les classes. Elle a également permis aux différents intervenants de rappeler les responsabilités qui attendent désormais les nouveaux enseignants.

Une promotion placée sous le signe de l’excellence

La cinquième promotion de l’IFMES a été présentée comme une promotion particulière, baptisée « promotion des premières ». Dans son intervention, la direction de l’institut a salué la persévérance des récipiendaires, les sacrifices consentis durant leur formation et leur engagement en faveur du métier d’enseignant.

Les responsables du groupe ISM ont également profité de la cérémonie pour revenir sur les résultats obtenus au cours de l’année scolaire. Selon les chiffres annoncés lors de la rencontre, l’établissement a enregistré un taux de réussite de 100 % aux différents examens présentés par le groupe.

Au baccalauréat, sur un effectif de 85 admis, 57 élèves ont décroché une mention, dont 11 mentions Très bien. Ces performances ont été attribuées aux efforts conjugués des élèves, des enseignants, de l’administration et des familles.

« Nous devons ces résultats aux efforts combinés des élèves eux-mêmes, des enseignants, du personnel administratif et des parents. »

Former des enseignants compétents et responsables

Au-delà de la remise des diplômes, les prises de parole ont largement insisté sur la dimension professionnelle de l’enseignement. Pour les responsables de l’IFMES, enseigner ne repose pas uniquement sur la maîtrise des connaissances. Le métier exige une formation capable de préparer les futurs enseignants aux réalités pédagogiques, cognitives, affectives et relationnelles rencontrées dans une classe.

La formation suivie par les élèves-maîtres a ainsi associé des enseignements théoriques à des stages pratiques organisés dans les espaces préscolaires et élémentaires du groupe. Cette immersion devait leur permettre de confronter les contenus pédagogiques et didactiques aux réalités quotidiennes de l’école.

Les nouveaux diplômés ont été invités à mettre en pratique les compétences acquises, mais aussi à rester ouverts à l’apprentissage tout au long de leur carrière.

« Continuez à apprendre, car un bon enseignant n’arrête jamais d’être un élève. »

La direction de l’institut a également rappelé que le savoir et les diplômes ne suffisent pas à garantir une carrière exemplaire. L’intégrité, la discipline, la ponctualité, le respect, l’humilité et l’amour du travail bien fait ont été présentés comme des valeurs indispensables à la réussite professionnelle.

« Le savoir ouvre les portes, mais ce sont nos valeurs qui nous permettent d’y rester. »

Une mission qui dépasse la transmission des connaissances

Dans leurs différentes interventions, les responsables, les formateurs et les représentants de l’administration éducative ont décrit l’enseignant comme un acteur essentiel de la construction nationale.

Sa mission ne se limite pas à transmettre des leçons ou à préparer les élèves aux examens. Elle consiste également à éveiller les consciences, révéler les talents, accompagner les enfants, former des citoyens et contribuer à l’édification d’une société plus juste.

Les nouveaux diplômés ont ainsi été exhortés à devenir des enseignants innovants, patients, bienveillants et inspirants. Chaque enfant rencontré dans leur future carrière devra être considéré comme une responsabilité, chaque classe comme une promesse et chaque leçon comme une occasion de transformer une vie.

« Votre plus grande richesse ne résidera ni dans les diplômes obtenus ni dans les fonctions occupées, mais dans les générations d’enfants que vous aurez aidées à réussir. »

Une école ancrée dans ses valeurs et ouverte au monde

Le représentant de l’Inspection d’académie de Thiès a replacé cette graduation dans le contexte des nouvelles orientations du système éducatif sénégalais. Il a notamment évoqué la révision des curricula, l’amélioration de la formation initiale et continue des enseignants ainsi que le repositionnement des valeurs dans l’école.

L’ambition affichée est de construire une institution scolaire réconciliée avec la société, ancrée dans les valeurs endogènes et spirituelles du pays, tout en restant ouverte aux exigences du monde moderne.

« Nous voulons une école qui nous ressemble, mais aussi une école qui nous rassemble. »

L’adaptation des méthodes pédagogiques, l’harmonisation des pratiques et l’intégration du numérique figurent parmi les principaux défis évoqués. L’usage de l’intelligence artificielle dans l’éducation a également été abordé, avec un appel à la prudence, au discernement, à l’éthique et à l’authenticité.

Pour les responsables éducatifs, les enseignants doivent être capables d’utiliser les nouveaux outils sans renoncer à leur esprit critique ni à leur responsabilité professionnelle, particulièrement lorsque les technologies utilisées peuvent produire des informations inexactes.

Un hommage aux formateurs et aux familles

La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage aux formateurs de l’IFMES. Leur disponibilité, leur rigueur, leur patience et leur expérience ont été saluées par la direction, les autorités éducatives et les nouveaux diplômés.

Les parents et les familles ont, eux aussi, reçu les remerciements de l’établissement. Leur soutien matériel, moral et affectif a été présenté comme l’un des piliers de la réussite des élèves-maîtres.

Les responsables des espaces préscolaires et élémentaires ayant accueilli les stagiaires ont également été associés aux félicitations. Leur encadrement a permis aux futurs enseignants de compléter leur formation initiale par une expérience directe dans les classes.

Les nouveaux diplômés ont exprimé leur reconnaissance à leurs formateurs, à la direction et à leurs proches. Leur représentante a rappelé que cette graduation constituait à la fois l’aboutissement d’un rêve, la récompense de nombreux sacrifices et le commencement d’une nouvelle aventure professionnelle.

Des diplômés désormais attendus dans les classes

Après environ neuf mois de formation, les récipiendaires rejoignent désormais le corps des professionnels de l’éducation. Ils devront démontrer sur le terrain les qualités du maître modèle étudiées durant leur formation : la régularité, la ponctualité, la préparation du travail, l’attention portée aux enfants et la capacité à comprendre leurs besoins.

Les formateurs leur ont notamment recommandé de ne jamais instaurer la peur dans la classe. L’autorité pédagogique doit être accompagnée de bienveillance, d’écoute et d’une connaissance approfondie de chaque enfant.

La formation reçue à l’IFMES ne constitue donc qu’une première étape. Les diplômés devront poursuivre leur perfectionnement, adapter leurs méthodes et apprendre de leurs expériences professionnelles.

Entre discours officiels, témoignages, prestations artistiques, hommages et remises de cadeaux, la cérémonie s’est achevée dans une ambiance de fierté et de reconnaissance. Les récipiendaires ont pris l’engagement de porter haut les couleurs de leur institut et de rester fidèles aux valeurs transmises durant leur formation.

« IFMES un jour, IFMES pour toujours. »

À travers cette nouvelle promotion, le groupe ISM Thiès entend ainsi contribuer au renforcement du capital humain et à la formation d’enseignants capables de répondre aux transformations de l’école sénégalaise. Des professionnels appelés à devenir, selon les mots prononcés lors de la cérémonie, des bâtisseurs de savoir, des artisans de paix et des semeurs d’espérance.