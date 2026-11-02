JOJ : les GTS prévoient 480 voyageurs par jour entre Thiès et Diamniadio

La gare de Thiès en février 2020. Archive, sans lien avec le dispositif JOJ 2026. Mouha.ibs / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Les Grands trains du Sénégal (GTS SA) prévoient de transporter 480 voyageurs quotidiennement entre Thiès et Diamniadio pendant les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il s’agit d’une prévision annoncée, et non d’un bilan de fréquentation.
Le plan de transport a été préparé avec la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SN-CFS). Les directeurs généraux des deux structures, Moctar Bâ et Ibrahima Ba, ont présenté ce dispositif destiné à faciliter les déplacements des populations et des usagers durant l’événement.
Cette annonce a été rapportée par l’APS le 1er novembre
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