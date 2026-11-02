JOJ : les GTS prévoient 480 voyageurs par jour entre Thiès et Diamniadio

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:32 | Lu 63 fois Rédigé par Seyelatyr

Les Grands trains du Sénégal annoncent un dispositif de transport entre Thiès et Diamniadio pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, avec une prévision de 480 voyageurs par jour.





Le plan de transport a été préparé avec la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SN-CFS). Les directeurs généraux des deux structures, Moctar Bâ et Ibrahima Ba, ont présenté ce dispositif destiné à faciliter les déplacements des populations et des usagers durant l’événement.

Cette annonce a été rapportée par l’ Les Grands trains du Sénégal (GTS SA) prévoient de transporter 480 voyageurs quotidiennement entre Thiès et Diamniadio pendant les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il s’agit d’une prévision annoncée, et non d’un bilan de fréquentation.Le plan de transport a été préparé avec la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SN-CFS). Les directeurs généraux des deux structures, Moctar Bâ et Ibrahima Ba, ont présenté ce dispositif destiné à faciliter les déplacements des populations et des usagers durant l’événement.Cette annonce a été rapportée par l’ APS le 1er novembre

Seyelatyr

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