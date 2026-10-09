JOJ DAKAR 2026 : THIÈS MISE SUR L’ANTICIPATION POUR ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES

Les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 s’accélèrent. Dans la région de Thiès, une nouvelle étape vient d’être franchie avec la validation du plan de mobilité destiné à faciliter les déplacements durant cette grande manifestation sportive internationale, prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026.



Présenté par le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), ce dispositif vise à anticiper les difficultés de circulation susceptibles de survenir pendant les Jeux. Organisée autour des pôles de Dakar, Diamniadio et Saly, la compétition nécessitera une coordination efficace des déplacements des délégations sportives, des officiels, des spectateurs et des autres usagers de la route.



La validation du plan intervient ainsi dans un contexte où les autorités veulent prévenir les embouteillages, organiser les flux de véhicules et garantir des conditions de déplacement plus sûres pendant toute la durée de l’événement.





Le gouverneur Saer Ndao appelle à une mobilisation générale

Déviations, circulation et stationnement : les mesures en préparation

Une communication de proximité pour préparer les populations

Le CETUD prépare le déploiement opérationnel

Un enjeu majeur pour la réussite des JOJ Dakar 2026

À l’issue de la réunion consacrée à la présentation du dispositif, le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, a insisté sur l’importance de l’appropriation du plan par l’ensemble des acteurs concernés.Selon le chef de l’exécutif régional, la validation du document constitue une étape importante, mais sa réussite dépendra surtout de son application effective sur le terrain. Les services administratifs, les forces de sécurité, les collectivités territoriales et les autres structures impliquées devront ainsi travailler en étroite collaboration pour assurer le respect des mesures prévues.« Ce plan de mobilité a été présenté et approuvé, et nous avons tenu à l’approprier », a déclaré Saer Ndao.Au cours des échanges, plusieurs observations ont été formulées, notamment sur l’aménagement des déviations nécessaires à la réorganisation de la circulation. Les participants ont particulièrement insisté sur la nécessité de veiller à la sécurité routière et à la protection des populations concernées par les changements annoncés.La mise en œuvre du plan de mobilité devrait entraîner des adaptations dans l’organisation du trafic, notamment à travers des mesures spécifiques de circulation et de stationnement.L’aménagement des déviations figure parmi les préoccupations soulevées lors de la rencontre. Il s’agira de permettre aux véhicules de contourner les zones concernées par les restrictions éventuelles, tout en limitant les risques d’accidents et les perturbations pour les riverains.Pour les autorités, l’enjeu consiste à trouver un équilibre entre les exigences liées à l’organisation des JOJ et les besoins quotidiens des populations. Les déplacements des habitants, des commerçants, des transporteurs et des autres usagers devront être pris en compte dans l’application du dispositif.Le gouverneur Saer Ndao a également insisté sur la nécessité d’agir rapidement afin que les mesures arrêtées puissent être déployées dans les délais. Il a appelé l’ensemble des intervenants à s’impliquer pleinement dans cette phase décisive des préparatifs.Au-delà des aspects techniques, les autorités accordent une importance particulière à l’information des populations. La réussite du plan dépendra aussi de la capacité des services concernés à expliquer les changements de circulation et à préparer les usagers aux éventuelles restrictions.Une communication de proximité est donc envisagée pour permettre aux habitants de comprendre les mesures prévues, d’anticiper leurs déplacements et d’adapter leurs habitudes pendant la période des Jeux.Cette sensibilisation apparaît essentielle pour limiter les incompréhensions et faciliter l’adhésion des populations aux dispositions qui seront mises en place.« Nous allons nous engager dans la phase la plus importante où chacun mettra du sien pour la réussite de ce plan de mobilité des JOJ », a assuré le gouverneur.De son côté, le directeur général du CETUD, Gora Sarr, a souligné le caractère participatif de la démarche ayant conduit à la validation du plan. La concertation avec les autorités administratives et les acteurs locaux a permis de recueillir les observations nécessaires avant la finalisation du document.Il a rappelé que l’élaboration de plans de mobilité, de transport et de circulation répond à la nécessité d’assurer une liaison fluide entre les différents sites de compétition.« Il était important pour le ministère des Transports de réaliser des plans de mobilité, notamment des plans de transport et des plans de circulation, pour assurer la fluidité du trafic entre les différents sites de compétition », a-t-il expliqué.Selon Gora Sarr, le déploiement des mesures est prévu la semaine prochaine. Cette étape devrait notamment comprendre la prise des arrêtés nécessaires et la mise en place du dispositif opérationnel, en coordination avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).Les observations formulées pendant la réunion seront intégrées à la version stabilisée du plan avant son application sur le terrain.À l’approche de l’ouverture des JOJ Dakar 2026, la gestion de la mobilité constitue un défi important pour les organisateurs et les autorités publiques. La réussite de cette opération dépendra de la coordination entre les différents services, de l’application des mesures de circulation et de la coopération des usagers.Pour la région de Thiès, la validation du plan marque ainsi une avancée dans les préparatifs. Reste désormais à traduire les orientations retenues en mesures concrètes, tout en veillant à la sécurité des populations et à la continuité des déplacements quotidiens.À quelques semaines du rendez-vous sportif, les autorités entendent faire de l’anticipation, de la concertation et de la sensibilisation les piliers d’une mobilité mieux organisée au service des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.